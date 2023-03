Ala­tes 7. märt­sist töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­lis­ti­na Ka­lev Laast (pil­dil). Ta on pä­rit prae­gu­sest Lää­ne-Har­ju val­last, õp­pi­nud Eesti Rii­gi­kait­se A­ka­dee­mia Nõm­me fi­liaa­lis ja Tal­lin­na po­lit­sei­koo­lis, 2005. aas­tal lõ­pe­tas ju­ris­ti­na Sot­siaal-Hu­ma­ni­taa­rins­ti­tuu­di. Ligi kaheksa aas­tat on Ka­lev Laast töö­ta­nud po­lit­seis, ala­tes 2003. aas­tast töö­tas Kei­la val­la­va­lit­su­ses, esial­gu ehi­tuss­pet­sia­lis­ti­na, see­jä­rel oli val­la­va­lit­su­se pal­ga­li­ne lii­ge, aas­ta­tel 2011-2013 val­la­va­nem, hil­jem abi­val­la­va­nem. Pä­rast val­da­de ühi­ne­mist 2017. aas­tal töötas Lää­ne-Har­ju val­la vee-et­te­võ­te­tes. 2019. sep­temb­rist läks Ka­lev Laast Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­lis­tiks. Kaks aas­tat ta­ga­si sat­tus ta tööü­le­san­ne­te täit­mi­sel liik­lu­sa­va­riis­se, oli sel­le tõt­tu pi­kalt hai­gus­le­hel ning taas­tus­ra­vil. Ani­ja val­la ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­lis­ti­na jät­kab ta tööd, mi­da te­gi sel­lest ame­tist pen­sio­ni­le jää­nud Vil­jo Leis. „Töö on tut­tav, olen se­da ame­tit ka va­rem pi­da­nud,“ lau­sus Ka­lev Laast.