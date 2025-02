Ani­ja val­la noor­te­ko­gu kuu­lu­tas väl­ja idee­kor­je, et ko­gu­da et­te­pa­ne­kuid, kui­das muu­ta elu Ani­ja val­las pa­re­maks ja hu­vi­ta­va­maks.

Val­la noor­te­ko­gu esi­mees Mir­tel Ma­ria Rul­li üt­les, et kol­man­dat kor­da toi­mu­va­le idee­kor­je­le saa­vad noo­red kui ka tei­sed val­lae­la­ni­kud oma et­te­pa­ne­kuid esi­ta­da nii vee­bis kü­si­mus­ti­ku­le vas­ta­tes kui ava­li­kul koo­so­le­kul.

„Va­he­tu suht­le­mi­se kau­du tu­leb ala­ti roh­kem ideid, aga kõik ei ta­ha oma et­te­pa­ne­kuid esi­ta­da ava­li­kult, see­tõt­tu on või­ma­lus se­da te­ha ka vee­bi­kü­sit­lu­se­le vas­ta­tes,“ sõ­nas noor­te­ko­gu juht.

Kü­si­mus­ti­ku link on lei­tav Fa­ce­boo­kis Ani­ja val­la noor­te­ko­gu le­hel. Kü­si­tak­se, mil­li­seid va­baa­ja veet­mi­se või­ma­lu­si ja noor­te­le suu­na­tud te­ge­vu­si oleks val­las juur­de va­ja, kui­das muu­ta ko­gu­kond noor­te­sõb­ra­li­ku­maks ja at­rak­tiiv­se­maks, mil­li­sed on unis­tu­sed ja soo­vid seo­ses ko­du­ko­ha­ga, kui­das tee­vad eri põlv­kon­nad ko­gu­kon­nas koos­tööd, kui­das kaa­sa­ta noo­ri ot­sus­te te­ge­mis­se.

Suu­li­selt saab et­te­pa­ne­kuid-ideid esi­ta­da 18. veeb­rua­ri õh­tul Keh­ra rah­va­ma­jas toi­mu­val koo­so­le­kul.

Mir­tel Ma­ria Rul­li sel­gi­tas, et ideed, mil­le el­lu­vii­mi­ne on nen­de või­mu­ses, võ­tab noor­te­ko­gu oma tööp­laa­ni. Ta tõi näi­teks, et mul­lu­se idee­kor­je põh­jal toi­mub 21. veeb­rua­ril Soh­vi­kus ka­rao­keõh­tu, tra­dit­sioo­ni­li­ne play­box toi­mub märt­sis Keh­ra koo­li­ma­jas, sü­gi­sel kor­ral­da­tak­se dis­ko.

Ideed, mil­le el­lu­vii­mi­ne po­le noor­te­ko­gu te­ha, an­tak­se eda­si val­la­va­lit­su­se­le: „Näi­teks soo­vi­ti eel­mi­sel aas­tal, et spor­dit­ree­nin­gu­te ja hu­vi­rin­gi­de va­lik oleks mit­me­ke­si­sem.“

Ka eel­mi­sel idee­kor­jel väl­ja too­dud muud prob­lee­mid, kas on mõ­ni tee hal­vas sei­su­kor­ras või ei põ­le tä­na­va­val­gus­tus­lamp, an­ti la­hen­da­mi­seks val­la­va­lit­su­se­le.

Noor­te­ko­gu esi­mees kut­sub kõi­ki noo­ri üles idee­kor­jes ak­tiiv­selt osa­le­ma: „Ära jää kõr­valt­vaa­ta­jaks, iga idee on väär­tus­lik, see on si­nu või­ma­lus muu­ta Ani­ja vald pa­re­maks ko­haks.“