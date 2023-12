Ala­tes 20. no­vemb­rist töö­tab Ani­ja val­la las­te ja pe­re­de spet­sia­lis­ti­na Kris­te Tiis­ler (pil­dil). Ta on pä­rit ja elab Lää­ne-Vi­ru­maal, lõ­pe­ta­nud Lää­ne-Vi­ru­maa ra­ken­dus­li­kus kõrg­koo­lis sot­siaal­töö eria­la ning töö­tab sot­siaal­töö­vald­kon­nas ala­tes 1990. aas­tast. Üle küm­ne aas­ta oli Kris­te Tiis­ler te­ge­vus­ju­hen­da­ja erihoolekandeasutuses, see­jä­rel töö­tas paar aas­tat Tam­sa­lu sot­siaal­kes­ku­se kasvataja ja ju­ha­ta­ja­na, pä­rast se­da oli roh­kem kui küm­me aas­tat Ta­pa hool­de­ko­du ju­ha­ta­ja, eel­mi­sed kolm aas­tat töö­tas sot­siaal­hoo­le­kan­de spet­sia­lis­ti­na Ta­pa val­la­va­lit­su­ses. Tä­na­vu oli ta Tal­lin­na lin­na­va­lit­su­ses üks tii­mi­juht, kes viis lä­bi üld­hool­dus­re­for­mi – käis hool­de­ko­du­des hin­da­mas neis ela­va­te pea­lin­na klien­ti­de abi­va­ja­dust. „Tal­lin­nas oli täh­ta­ja­li­ne töö ning pä­rast se­da kan­di­dee­ri­sin Ani­ja val­la­va­lit­sus­se. Olen peaae­gu kogu elu töö­ta­nud täis­kas­va­nu­te või va­ne­ma­te ini­mes­te­ga, siin on mu klien­did lap­sed ja pe­red. Anija vallavalitsuse sotsiaalosakonnas on töö­jao­tus, mi­na te­ge­len pea­mi­selt ha­ja­kü­la­des ela­va­te pe­re­de ja las­te­ga,“ selgitas Kris­te Tiis­ler.