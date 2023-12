Tä­na­vu juu­nist töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses las­te hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti­na Lee­na Ma­sing. Ta on pä­rit Hiiu­maalt, elab Tal­lin­nas, on lõ­pe­ta­nud Au­den­te­se Kõrgemas Ärikoolis rah­vus­va­he­li­se fi­nants­juh­ti­mi­se eria­la, kuid töö­ta­nud üle 25 aas­ta sot­siaal­töö­vald­kon­nas. 1995. aas­tal läks Lee­na Ma­sing Tal­lin­na sot­siaal- ja ter­vis­hoiua­me­tis­se esial­gu sek­re­tä­riks, see­jä­rel oli las­te­kait­se­töö­ta­ja. 2001. aas­tal asus ta juh­ti­ma Tal­lin­na las­te­ko­du, mil­le al­la ühen­da­ti sel ajal lin­na 5 las­tea­su­tust. Sel­les ame­tis töö­tas 20 aas­tat. 2021. aas­tal läks Lee­na Ma­sing MTÜs­se En­ne­tus­kes­kus, kus te­ge­les mit­me pro­jek­ti juh­ti­mi­se­ga, veab ka prae­gu sõ­ja­põ­ge­ni­ke vaim­se ter­vi­se toe­tu­se pro­jek­ti. „Ku­na pro­jek­ti­töö on väi­ke­se­ma­hu­li­ne, hak­ka­sin ot­si­ma põ­hi­tööd. Ani­ja val­la las­te hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti­na on mul sa­ma sihtg­rupp, kes oli las­te­ko­dus – asen­dus­hool­du­sel ole­vad lap­sed ja noo­red. Kui­gi tööü­le­san­ded on teist­su­gu­sed, siin olen eest­kost­ja ehk nii-öel­da lap­se­va­ne­ma rol­lis,“ sõ­nas Lee­na Ma­sing.