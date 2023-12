Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­he­le, Fa­ce­boo­ki ja You­tu­be´i on pos­ti­ta­tud 2mi­nu­ti­li­ne vi­deo „Kuu­sa­lu val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia: ole pä­ri­selt meie­ga!“, mil­le­ga kut­su­tak­se üles re­gist­ree­ri­ma en­nast Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kuks en­ne 1. jaa­nua­ri. Vi­deo te­gi val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel MTÜ Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka. Kli­pis näi­da­tak­se Kuu­sa­lu val­la 18 ela­nik­ku, kes on eri va­nu­ses ja piir­kon­da­dest, ning li­sa­tud, mis ajast nad on Kuu­sa­lu val­la re­gist­ris. Veel näeb kaad­reid ise­te­ge­vus­las­te esi­ne­mis­test ja val­las toi­mu­nud rah­vaü­ri­tus­test, fil­mi taus­ta­muu­si­kaks on ka­su­ta­tud Cha­li­ce lau­lu „Mi­nu ini­me­sed“. Kli­pis on ka La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne Liis Burk, kes va­li­ti kam­paa­nia pla­ka­ti­te rek­laam­näoks. Li­saks on tel­li­tud Liis Bur­ki pil­di­ga kolm elu­suu­rust papp­ku­ju, millega kut­sutakse sa­mu­ti end val­lae­la­ni­kuks re­gist­ree­ri­ma. Ku­jud pan­nak­se Kuu­sa­lu Coo­pi, Gros­si poo­di ja spor­di­kes­ku­ses­se. Kuu­sa­lu val­la uu­te ja se­nis­te ko­da­ni­ke va­hel loo­si­tak­se uue aas­ta al­gu­ses 50-, 100- ja 200eu­ro­seid kin­ke­kaar­te, kahele uuele valla­kodanikule 500 eurot.