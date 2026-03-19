Tä­na­vu su­vel toob Sa­long Tea­ter Ani­ja mõi­sa ai­das la­va­le Ber­nard Sla­de`i näi­te­män­gu „Sa­mal ajal sa­mas ko­has“. La­vas­tab Er­ki Au­le, män­gi­vad Kül­li Rei­nu­mä­gi ja An­ti Ko­bin, esie­ten­dus on juu­li lõ­pus, kok­ku an­tak­se 15 eten­dust. Möö­du­nud nä­da­lal käis näi­tet­rupp Ani­jal, teh­ti pil­te rek­laamp­la­ka­ti­te jaoks ning vaa­da­ti üle män­gu­koht, mõi­sa ait.

Er­ki Au­le rää­kis, et kui­gi eten­du­sed on su­vel, ot­si­ti män­gu­koh­ta, kus oleks ka­tus pea­ko­hal, et ei peaks en­ne igat eten­dust hir­mu­ga tae­vas­se vaa­ta­ma.

„Hak­ka­si­me ot­si­ma või­ma­lu­si Tal­lin­na ümb­ru­ses – et olek­sid tin­gi­mu­sed teat­ri­te­ge­mi­seks ja ruum, ku­hu ma­huks pii­sa­valt pal­ju pealt­vaa­ta­jaid, et ära ta­suks. Ani­ja mõis so­bis vä­ga häs­ti, on lo­gis­ti­li­selt heas ko­has, siin on koh­vik ja mõis, li­saks eten­du­se vaa­ta­mi­se­le saab ka mõi­sa­hoo­vis ja­lu­ta­da,“ sel­gi­tas la­vas­ta­ja.

Ani­ja mõi­sa ka­suks kõ­ne­les te­ma sõ­nul ka see, et sin­na ol­lak­se har­ju­nud käi­ma. Ta tõi võrd­lu­se, kui ne­li aas­tat ta­ga­si la­vas­tas Raa­si­ku val­las Ka­le­sil „Nas­si Sas­si ja te­ma ven­da“, tu­li vä­ga pal­ju ener­giat ku­lu­ta­da sel­le­le, et teat­ri­kü­las­ta­jad os­kak­sid ko­ha­le tul­la.

Näit­le­ja Kül­li Rei­nu­mä­gi, kes sat­tus män­gu­koh­ta ot­si­des Ani­ja­le es­ma­kord­selt, mär­kis: „Ani­ja mõis oma vaim­su­se­ga tun­dus sel­le la­vas­tu­se jaoks vä­ga so­biv paik – ilus, kor­ras, pu­has ja rõõ­mus koht.“

An­ti Ko­bin oli sealt va­rem kor­du­valt möö­da sõit­nud, kor­ra oli vaid käi­nud mõi­sa­koh­vi­kus, kui seal tä­his­ta­ti Keh­rast pä­rit abi­kaa­sa isa sün­ni­päe­va.

