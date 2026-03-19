Tänavu suvel toob Salong Teater Anija mõisa aidas lavale Bernard Slade`i näitemängu „Samal ajal samas kohas“. Lavastab Erki Aule, mängivad Külli Reinumägi ja Anti Kobin, esietendus on juuli lõpus, kokku antakse 15 etendust. Möödunud nädalal käis näitetrupp Anijal, tehti pilte reklaamplakatite jaoks ning vaadati üle mängukoht, mõisa ait.
Erki Aule rääkis, et kuigi etendused on suvel, otsiti mängukohta, kus oleks katus peakohal, et ei peaks enne igat etendust hirmuga taevasse vaatama.
„Hakkasime otsima võimalusi Tallinna ümbruses – et oleksid tingimused teatritegemiseks ja ruum, kuhu mahuks piisavalt palju pealtvaatajaid, et ära tasuks. Anija mõis sobis väga hästi, on logistiliselt heas kohas, siin on kohvik ja mõis, lisaks etenduse vaatamisele saab ka mõisahoovis jalutada,“ selgitas lavastaja.
Anija mõisa kasuks kõneles tema sõnul ka see, et sinna ollakse harjunud käima. Ta tõi võrdluse, kui neli aastat tagasi lavastas Raasiku vallas Kalesil „Nassi Sassi ja tema venda“, tuli väga palju energiat kulutada sellele, et teatrikülastajad oskaksid kohale tulla.
Näitleja Külli Reinumägi, kes sattus mängukohta otsides Anijale esmakordselt, märkis: „Anija mõis oma vaimsusega tundus selle lavastuse jaoks väga sobiv paik – ilus, korras, puhas ja rõõmus koht.“
Anti Kobin oli sealt varem korduvalt mööda sõitnud, korra oli vaid käinud mõisakohvikus, kui seal tähistati Kehrast pärit abikaasa isa sünnipäeva.
