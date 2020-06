Anija mõisa programmijuht on KADRI RAUDKIVI

Anija mõisa programmijuht Kadri Raudkivi elab Kehras. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikoolis Eesti kultuuriajaloo eriala, töötanud üle kümne aasta tsivilistina kaitseväes, sellest kolm aastat Belgias Eesti alalises esinduses NATO juures. „Kui nägin aasta alguses Anija mõisa töökuulutust, arvasin, et see võiks mulle olla uus ja põnev väljakutse. Seda enam, et mõisa restaureeritakse ning härrastemajja tuleb põnev püsinäitus „Mõisa aja lugu“, mis keskendub mõisakultuurile üldiselt, mitte ainult Anijale. See on kihvt lähenemine,“ rääkis Kadri Raudkivi. Programmijuhi peamine ülesanne on välja mõelda ja viia ellu programme, mis tooksid inimesi Anija mõisa: „Praegu on Anija mõis veel avastamata pärl. Kui inimesed selle ükskord avastavad, imestavad kindlasti, miks pole varem siia sisse astunud.“