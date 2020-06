Mõi­sap­roua ja -här­ra ning mõi­sap­rei­li ja noor­me­he vil­dist sus­sid esi­ta­sid mee­ne­kon­kur­si­le KAD­RI ja KÄRT RAUD­KI­VI.

Sih­ta­su­tu­se Ani­ja Mõi­sa Hal­dus kor­ral­das kon­kur­si, et lei­da mõi­sa tut­vus­ta­vaid mee­neid-su­ve­nii­re, mi­da mõi­sa kü­la­lis­te­le kin­ki­da ja kü­las­ta­jad saak­sid kaa­sa os­ta. Kon­kur­si­le saat­sid mee­neid või ka­van­deid 8 te­gi­jat, töid esi­ta­ti kok­ku 18.

Töid hin­da­sid sih­ta­su­tu­se nõu­ko­gu liik­med Ar­vi Ka­ro­tam, Kai­sa Tam­ki­vi, Rai­mo Jõe­rand, An­ne Roo­si­põld ja Enn Pung, ju­ha­tu­se liik­med Mar­ge Ra­ja ja Jan­ne Kal­lak­maa ning fi­nants­juht Lii­vi Han­sen. Ka­hek­sast hin­da­jast 5 hin­da­sid pa­ri­maks vil­dist sus­sid, mi­da oli eri vär­vi­des kok­ku ne­li paa­ri. Kui kin­ni­sed ümb­ri­kud töö­de au­to­ri­te ni­me­de­ga ava­ti, sel­gus, et mõi­sap­rei­li ja noor­me­he, mõi­sap­roua ja -här­ra sus­sid esi­ta­sid võist­lu­se­le õed Kad­ri ja Kärt Raud­ki­vi. Ne­mad saa­vad kon­kur­si peaau­hin­na – tel­li­mu­se 500 eu­ro väär­tu­ses.

Ani­ja mõi­sa te­gev­juht Jan­ne Kal­lak­maa üt­les, et mõi­sa­rah­va sus­sid võ­lus žüriid oma­näo­li­su­se­ga.

„Kui tei­sed kon­kur­si­mee­ned on su­ve­nii­ri­de­na roh­kem le­vi­nud, siis ja­lat­si­test tu­le­vad meel­de vaid Mu­hu sus­sid. Meil on maa­lä­he­da­ne mõis, need sus­sid on nii eri­li­sed, et võ­lu­sid meid,“ lau­sus ta.

Ko­mis­jo­ni tei­ne lem­mik oli Ani­ja mõi­sa här­ras­te­ma­ja ta­pee­di­must­ri ning mõi­sa lo­go­ga ke­raa­mi­li­ne tass. Sel­le val­mis­tas Ree­li­ka Il­ves Vil­jan­di­maalt.

Jan­ne Kal­lak­maa kin­ni­tas, et tal­le meel­di­sid kõik kon­kur­si­le esi­ta­tud mee­ned vä­ga ja soo­vib need kõik te­gi­jailt mõi­sa­le os­ta: „Ta­ha­me need pan­na mee­ne­te­na müü­ki, kui mõi­sa pä­rast res­tau­ree­ri­mist ava­me. Nen­de põh­jal näe­me, mil­li­sed su­ve­nii­rid te­ki­ta­vad ini­mes­tes hu­vi ning saa­me ha­ka­ta au­to­ri­telt juur­de tel­li­ma.“

Loe pikemalt 3. juunil ilmunud Sõnumitoojast. Alates 10. juunist on täismahus artikkel kättesaadav ka siinsamas veebis.