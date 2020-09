Anija-lavastuse lisaetendused

Kuna Anija mõisa aidas etenduva Piibe Teatri lavastuse „Kui Anija mehed Tallinnas käisid“ kõigi viie esialgu kavandatud etenduse piletid olid juba ette läbi müüdud, otsustati tükki mängida veel kolm korda. Lisaetendused on 28. ja 29. septembril ning 1. oktoobril. Triinu Palmiste Piibe Teatrist ütles, et lavastus on osutunud ülimenukaks ja saanud väga palju positiivset tagasisidet: „Seetõttu pakume võimalust seda näha ka neil, kes jäid augustis piletist ilma. Need kolm lisaetendust on viimased. Kuna kohtade arv saalis on piiratud, üht etendust pääseb vaatama 130 inimest, soovitan pileti ostmisega kiirustada.“