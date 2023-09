ANDREAS PIIBEMANN on Kuusalu valla perede tugiisik

Ala­tes eel­mi­sest es­mas­päe­vast töö­tab Kuu­sa­lu val­la pe­re­de tu­gii­si­ku­na And­reas Pii­be­mann, kes tä­na­vu ke­va­del avas Vi­ha­soo kü­las ri­da­ma­ja ga­raažibok­sis Ju­ha­ni ko­du­loo­muu­seu­mi nõu­ko­gu­deaeg­se­te ese­me­te väl­ja­pa­ne­ku­ga. Ta rää­kis, et töö­tas väi­ke­ses ehi­tus­fir­mas, kus kol­me­le me­he­le jäi vii­ma­sel ajal tööd vä­he­seks, ning ot­sus­tas kan­di­dee­ri­da tu­gii­si­ku ko­ha­le: „Mul­le on sot­siaal­töö ala­ti meel­di­nud. Kui töö­ta­sin vang­laa­met­ni­ku­na, suht­le­sin pal­ju­de ini­mes­te­ga, os­kan tei­si kuu­la­ta, nõu an­da, la­hen­du­si lei­da. Esi­me­sel töö­nä­da­lal käi­sin mõ­ne­de pe­re­de­ga koh­tu­mas ja tun­nen, see töö so­bib mul­le.“