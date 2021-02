Kuusalu keskkooli õpilaskodu hoone on lammutatud. Maja lammutajaks valitud Revin Grupp OÜ andis objekti üle esmaspäeval, 1. veebruaril, lähiajal annab vallavalitsus selle omakorda üle algklassimaja ehitajale, firmale Montreco OÜ. Kuu-salu valla arendusspetsialist Kair Tammel ütles, et lammutatud objekti lepingujärgne üleandmispäev pidi olema 21. jaanuar, mitmetel asjaoludel lükkus lammutustööde lõpetamine kuus päeva edasi. Arendusspetsialisti sõnul ei ole võimaliku leppetrahvi osas veel otsust langetatud. Kair Tammel: „Ehitaja on alustanud ettevalmistustöödega, kohale on toodud soojakud ja väli-WCd, ehitusalale seatud piirded. Õpilaskodust on alles jäänud purustatud ehitusmaterjali mägi, mis võetakse täitematerjalina taaskasutusse.“ Uus algklassimaja peaks endise õpilaskodu asukohas valmis saama jaanuaris 2022. Lammutamise hind on 43 200 eurot, ehitusel 3 574 888,8 eurot.