Möö­du­nud nel­ja­päe­val oli Val­ge­jõe Vei­ni­vil­las ko­ha­lik­ku aja­lu­gu tut­vus­ta­va loen­gu­sar­ja „Val­ge­jõe lood“ esi­me­ne üri­tus. Sõ­jaa­ja­loo­la­ne Kal­le Kroon rää­kis Põh­ja­sõ­ja-aeg­sest Läs­na-Val­ge­jõe la­hin­gust 320 aas­tat ta­ga­si – 1704. aas­ta juu­nis. Loen­gu­sar­ja kor­ral­da­va MTÜ Val­ge­jõe Mä­lu­ta­lu juht Al­lan Ala­kü­la üt­les, et kuu­la­mas oli um­bes 30 ini­mest. Loen­gud toi­mu­vad juu­li­kuus nel­ja­päe­va õh­tu­ti. Käe­so­le­val nä­da­lal rää­gib aja­loo­la­ne Han­no Oja­lo 1918. aas­ta jõu­lu­la­hin­gust Val­ge­jõel. Tu­le­va nä­da­la nel­ja­päe­val on lu­ba­nud rää­ki­ma tul­la kir­ja­nik Ar­vo Val­ton, kes teeb üle­vaa­te Ivo Sc­hen­ken­ber­gi loo­dud Har­ju- ja Vi­ru väe­sal­ga te­ge­vu­sest ning muu­si­kat teeb Mar­tin Chab­ra. Juu­li vii­ma­sel nel­ja­päe­val kõ­ne­leb õi­gus­loo­la­ne Pee­ter Jär­ve­laid Har­ju­maa ja Vi­ru­maa pii­ri tek­ki­mi­sest Val­ge­jõe­le. MTÜ Valgejõe Mälutalu juht Al­lan Ala­kü­la mär­kis, et Val­ge­jõe lu­gu­de sar­jas on ka­vas ka edas­pi­di kä­sit­le­da nii ko­ha­lik­ku aja­lu­gu kui ka muid hu­vi­pak­ku­vaid vald­kon­di.