Ree­del, 10. märt­sil tä­his­ta­sid Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si liik­med Ne­li­jär­ve puh­ke­kes­ku­ses selt­si 15. sün­ni­päe­va. Kut­su­tud olid ka kol­lee­gid Keh­ra kut­se­li­sest ja Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kust pääs­te­ko­man­dost.

Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si ju­ha­tu­se esi­mees Reet Kan­ger mee­nu­tas, mis on vii­ma­se viie aas­ta jook­sul ala­tes eel­mi­ses sün­ni­päe­vast toi­mu­nud. Suu­rim tu­le­kah­ju, mil­le kus­tu­ta­mi­sel Aeg­vii­du pääst­jad osa­le­sid, oli 2018. aas­ta su­vel Vi­ki­pa­lu met­sa­põ­leng. Selt­si juht rää­kis ka viie aas­ta jook­sul pääs­te­de­poo hoo­nes­se ja pääst­ja­te va­rus­tus­se teh­tud in­ves­tee­rin­gu­test ning rõõ­mus­tas, et Aeg­vii­du pääs­te­selts on vii­mas­te aas­ta­te­ga saa­nud noort juur­de­kas­vu. Noo­ri on selt­si­ga lii­tu­nud see­tõt­tu, et selt­si liik­med ju­hen­da­vad Aeg­vii­du koo­li 8. klas­sis pääs­tea­la noor­te­rin­gi.

Koos ju­ha­tu­se liik­me Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­so­vi­ga an­dis Reet Kan­ger mee­ne­plaa­di­ga tsinkp­lek­kämb­ri selt­si au­liik­meks ni­me­ta­tud 81aas­ta­se­le eluaeg­se­le tu­le­tõr­ju­ja­le Ants Arukaevule, kes on pensionile jäädes jätkanud Aegviidu vabatahtliku tuletõrjujana. Selt­si kõik liik­med said pu­sa, mil­le rin­nae­si­sel on ki­ri „Aeg­vii­du va­ba­taht­lik“, ühel var­ru­kal selt­si lo­go, tei­sel selt­si mo­toks saa­nud „kas­või ot­se sau­na­la­valt“. Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov sel­gi­tas, et hüüd­lau­se ris­tii­sa on Vil­jar So­le­ni­kov: „Va­he­peal tu­li tal pi­de­valt lau­päe­vi­ti sau­nast väl­ja­kut­se­le tor­ma­ta. Siis ta tu­li nii, et kum­mi­kud olid pal­jas­te jal­ga­de ot­sas ning roo­ba jo­pe pal­ja üla­ke­ha peal.“

Aeg­vii­du Pääs­te­selt­sil on prae­gu 24 lii­get, neist ne­li naist – li­saks Reet Kan­ge­ri­le ja Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­so­vi­le ka koo­li noor­te­rin­gist väl­ja kas­va­nud tu­den­gid Ker­tu Noor ja Lo­vii­sa Va­he­nurm. 2022. aas­tal oli selt­sil 49 väl­ja­sõi­tu. Selt­si te­ge­vust toe­ta­vad Ani­ja val­la­va­lit­sus ja pääs­tea­met. Sün­ni­päe­va­peo pi­da­mi­seks an­dis Ne­li­jär­ve puh­ke­kes­kus va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le Uueveski peomaja ka­su­ta­da ta­su­ta.