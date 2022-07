Aeg­vii­du jaa­ma­hoo­ne juu­res asu­vas­se en­di­ses­se jää­keld­ris­se ra­ja­tud Kuns­ti­zaa­lis saab lau­päe­vi­ti kü­las­ta­da ko­ha­li­ku kunst­rin­gi maa­li­näi­tust „Pil­te va­na­va­ne­ma­te al­bu­mist“. Li­gi 13 aas­tat te­gut­se­nud kuns­ti­rin­gi seit­se naist ja üks mees õp­pi­sid möö­du­nud hooa­ja jook­sul port­re­tee­ri­ma ini­mest – näi­tu­se­le pan­dud maa­lid on loo­dud fo­to­de jär­gi. Kok­ku on näi­tu­sel 15 port­ree­maa­li eri ae­ga­dest, ena­mas­ti au­to­ri­te en­di lä­he­das­test.

MTÜ Aeg­vii­du Kuns­ti­zaal üks asu­ta­ja ja ju­hen­da­ja, aas­taid kõrg­koo­li­des kuns­tiõp­pe­jõu­na töö­ta­nud Ül­le Lin­nus­te sel­gi­tab, et eel­mi­sel sü­gi­sel va­lis hooae­ga lä­bi­vaks tee­maks mo­nok­room­su­se ehk ühe vär­vi­ga maa­li­mi­se: „Alus­ta­si­me port­ree­fo­to jär­gi maa­li­mi­sest, elu­sa mo­del­li­ga on pal­ju kee­ru­li­sem. On suur eri­ne­vus, kas võt­ta alu­seks ta­sa­pin­na­li­ne fo­to või kol­me­mõõt­me­li­ne mo­dell. Elu­sa ini­me­se maa­li­mi­ne on meil ju­ba järg­mi­ne etapp.“

Ju­hen­da­ja kir­jel­dab, et kõi­ge­pealt teh­ti eel­tööd, õpi­ti ini­me­se pro­port­sioo­ne, sil­ma­de ehi­tust, har­ju­ta­ti joo­nis­ta­ma pead, sil­mi, suud: „Sar­na­su­se ta­ga­mi­ne ei ole liht­ne. Kui­gi abiks olid fo­tod, on need väi­ke­sed. Pi­si­ke­se fo­to pealt suu­re port­ree te­ge­mi­ne on kee­ru­li­ne, aga sar­na­sust suu­de­ti ta­ba­da ning ini­me­sed ju näe­vad­ki eri­ne­valt.“

Ül­le Lin­nus­te tun­nus­tab kuns­ti­rin­gi liik­meid, ena­mik neist ei ol­nud va­rem maa­li­mi­se­ga kok­ku puu­tu­nud. Ta kin­ni­tab, et saab õpe­ta­da joo­nis­ta­ma ja maa­li­ma, kui õp­pi­jal on taht­mist, vä­ga olu­li­ne on õpi­la­se mo­ti­vee­ri­tus. Kuns­ti­rin­gis on al­gu­sest pea­le kaa­sa tei­nud Hal­je Pii­be­leht, Kai­re Ries, Ti­ja Vaik­re. Ka hil­jem lii­tu­nud on niiöel­da hea käe­ga.

Maa­li­näi­tu­sel „Pil­te va­na­va­ne­ma­te al­bu­mist“ on Hal­je Pii­be­le­helt kolm maa­li, Kai­re Rie­si maa­li­dest kaks, Paul Lää­ne teh­tud kaks port­reed, mil­lest ühel on ku­ju­ta­tud ta koe­ra, ning üks maal Ti­ja Vaik­relt, He­li Lil­le­met­salt, Ai­me Ja­kob­so­nilt ja Ma­ria­na Ri­milt.

Kolm pil­ti on näi­tu­sel kuns­ti­rin­gi liik­me Sig­ne Juur­sa­lu emast. Sig­ne Juur­sa­lu on neist ka­he au­tor. Ühel pil­dil on ema bee­bi­na va­nae­ma sü­les ning tei­sel 22aas­ta­ne, maa­li­tud pul­ma­pil­di jär­gi. Kol­man­dal pil­dil on te­ma ema um­bes küm­neaas­ta­se­na, sel­le maa­lis Kai­re Ries.

Sig­ne Juur­sa­lu: „Pul­ma­fo­tol on ema ja isa, mi­na suu­ren­da­sin ema pil­di ja joo­nis­ta­sin sa­mas mõõ­dus. Tei­sed kaks fo­tot ruu­dus­ta­sin es­malt, joo­nis­ta­sin mõ­le­mad ruu­tu­de kau­pa et­te. Ema on minu va­nae­ma sü­les poo­leaas­ta­ne, sün­dis 1934. Pul­ma­pilt on teh­tud aas­tal 1957. Lap­se­fo­to emast on teh­tud 1944. või 1945. aas­tal Sak­sa­maal – va­nae­ma sat­tus koos kol­me lap­se­ga sõ­ja ajal paa­riks aas­taks sin­na, kui läks Tal­lin­nas lae­va­le loo­tu­ses jõu­da Saa­re­maa­le, aga laev suun­dus ot­se Dan­zi­gis­se. Kai­re Ries maa­lis ema Sak­sa­maa-aeg­se pil­di mi­nu joo­nis­tu­se põh­jal.“

Suur abi oli ju­hen­da­jast, kes ai­tas ae­ga­jalt, suu­nas ja õpe­tas, kii­dab Sig­ne Juur­sa­lu, kes osa­leb kuns­ti­rin­gis 2019. aas­tast. Tei­si­päe­vi­ti paar-kolm tun­di kuns­ti­rin­gis on te­ma sõ­nul mõ­nus koos­käi­mi­ne. Igal aas­tal alus­ta­tak­se sep­temb­ris, kok­ku­saa­mi­sed kes­ta­vad mai­kuu­ni, hooaeg lõ­pe­ta­tak­se näi­tu­se­ga. Port­ree­de näi­tus on Kuns­ti­zaa­lis lau­päe­vi­ti ava­tud kel­la 12-14, kü­las­ta­jaid võ­tab siis vas­tu kee­gi kuns­ti­rin­gi liik­me­test.