Vihasoo näiteringi etendused läksid täissaalile

Möö­du­nud ree­del, 5. au­gus­til oli Vi­ha­soo näi­te­rin­gil pä­rast mit­meaas­tast va­he­ae­ga taas esie­ten­dus, la­va­le jõu­dis koo­mi­li­ne vaa­te­mäng „Asi on nal­jast kau­gel“. Teist kor­da män­gi­ti sa­ma tük­ki pü­ha­päe­val, 7. au­gus­til. Kor­ra­ga ma­hub saa­li um­bes 80 ini­mest, mõ­le­mad eten­du­sed an­ti täis­saa­li­le.

Lavastus, mille humoorikas sündmustik hakkab hargnema Inglismaa idüllilises maakohas, on mugandatud ühe inglise autori näidendist, mida Eestis on varem mänginud Vana Baskini teater. Rahuliku linnulauluga algav näitemäng kerib edenedes järjest tempot, haarab publiku tähelepanu ootamatute sündmuskäikudega ning hoiab pinget üleval lavastuse lõpuni.

Ka­va­le­he jär­gi on Vi­ha­soo näi­te­män­gul kaks la­vas­ta­jat – tru­pi se­ni­ne kauaaeg­ne ju­hen­da­ja And­res Napp ja Ja­na Roo­pa. And­res Napp sõ­nas, et te­ma on sel­lel kor­ral siis­ki pi­gem la­vas­ta­ja Ja­na Roo­pa abi­jõud ja men­tor.

„Te­ge­le­sin ke­va­del oma kü­la raa­ma­tu kok­ku­pa­ne­mi­se­ga ja ae­ga oli vä­he ning oli mõ­te ha­ka­ta näi­te­rin­gis and­ma tea­te­pul­ka eda­si noo­re­ma­le põlv­kon­na­le,“ põh­jen­das And­res Napp.

Lavastaja Ja­na Roo­pa rää­kis, et And­res Napp pak­kus tal­le ju­ba mõ­ned aas­tad ta­ga­si näi­te­rin­gi ju­hen­da­mi­se üle­võt­mist: „Mul ei ol­nud siis hu­vi ega julgust. Eel­mi­sel sü­gi­sel pöördus mu poole rah­va­ma­ja pe­re­nai­ne Kai­di Kes­küll jutuga, et võiksin näiteringile uuesti elu sisse puhuda. Ko­roo­na tõt­tu oli sel­le te­ge­vus jää­nud va­he­peal soi­ku.“

Uue tü­ki „Asi on nal­jast kau­gel“ järg­mi­ne eten­dus on ko­ha­li­kus rah­va­ma­jas 25. au­gus­til. Näi­tet­rupp ot­sus­tas, et se­da la­vas­tust män­gi­tak­se vaid oma ma­jas: „Ko­du­sein­te va­hel on pa­rem ja kind­lam. Li­saks la­va­le män­gi­me se­da ka la­va ees ning on üs­na kee­ru­li­ne min­na ko­gu meie va­rus­tu­se­ga teis­tes­se rah­va­ma­ja­des­se. Ole­me va­rem käi­nud män­gi­mas Läs­nal, Võ­sul, Kol­ga­kü­las ja Viinistul. Võ­su, viinistu ja Kol­ga­kü­la on nii lä­he­dal, et vast seal­sed ini­me­sed leia­vad ae­ga ja võim­alust Vi­ha­soos­se vaa­ta­ma tul­la.“

Loe pikemalt 10. augusti Sõnumitoojast.