Vi­ha­soo mem­me­de tant­su­rüh­mal oli lau­päe­val, 24. mail Vi­ha­soo rah­va­ma­jas sün­ni­päe­va­pi­du, ku­hu olid kut­su­tud ka rüh­ma en­di­sed tant­si­jad ja kü­la­rah­vas. Mem­me­de rühm esi­tas peol ka­hek­sa tant­su. Rüh­ma tant­si­ja Õie Alt lu­ges tant­se väl­ja kuu­lu­ta­des va­he­pa­la­de­na en­da teh­tud luu­le­ri­du. Prae­gu­seks on rüh­ma jää­nud 7 tant­si­jat, kes esi­ne­sid nel­jas tants­paa­ris, ka­hek­san­da­na tant­sis kaa­sa ju­hen­da­ja El­na Link­vist.

Peol te­gi muu­si­kat Vi­ha­soo staažikas an­sam­bel VVV, kes esitas tantsumemmede tervituseks „Mu­ti­o­nu pi­du“ vii­sil sel­le peo jaoks kir­ju­ta­tud sõ­na­de­ga lau­lu.

Tant­su­rüh­ma õn­nit­le­sid Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son ja abi­val­la­va­nem Ran­no Pool ning and­sid ju­hen­da­ja­le El­na Link­vis­ti­le üle val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja.

Ju­hen­da­ja rõõ­mus­tas, et ko­hal olid ka mi­tu vi­list­last, kel­le tant­si­mi­se li­miit on aas­ta­te jook­sul täis saa­nud.

Rüh­ma prae­gus­test tant­si­ja­test on õi­ge kauem, 18 aas­tat, tant­si­nud Õie Alt ja 16 aas­tat Maie Nii­lik­se. Tant­si­jaid on rüh­mas Vi­ha­soo lä­hiümb­ru­se kü­la­dest.

Kõi­ge kau­ge­malt sõi­dab proo­ve te­ge­ma Me­ri­ke Lau­rent, kes on rüh­mas ol­nud 15 aas­tat. Ta ai­tab lap­se­lap­si hoi­da Ida-Vi­ru­maal Vo­kas, kuid rää­kis, et peab si­det Vi­ha­soo­ga täht­saks ning mem­med on to­re­dad, see­tõt­tu ei raat­si loo­bu­da.

„Vi­ha­soo mem­med ja rah­va­ma­ja on mul­le sü­da­me­lä­he­da­sed, see on to­re kant. Suur tun­nus­tus El­na Link­vis­ti­le, kes vii­mas­tel aas­ta­tel on tul­nud meid ju­hen­da­ma Muuk­si kü­last. Ta on rüh­ma juh­ti­nud 25 aas­tat. El­na on me tant­su­rüh­ma hing ning suu­re­pä­ra­ne tant­su­juht ja ini­me­ne.“

Õie Alt: „Meil oli vä­ga to­re sün­ni­päe­va­pi­du, ka ena­mik vi­list­la­si te­gid pä­rast­poo­le mõ­ne tant­su an­samb­li VVV muu­si­ka saa­tel. Tund­si­me koo­so­le­mi­sest rõõ­mu. Mem­med sät­ti­sid rah­va­maj­ja suu­pis­te­laua, rüh­ma vi­list­la­ne Liia Klee­mann tõi oma le­gen­daar­sed st­rits­lid.“

Vi­ha­soo tant­su­mem­me­de proo­vid toi­mu­vad las­teaed-alg­koo­li­ga sa­mas ma­jas, Vi­ha­soo raa­ma­tu­ko­gu las­te­kir­jan­du­se saa­lis. Rüh­mas on 25 te­gut­se­mis­aas­ta jook­sul tant­si­nud 28 ko­ha­lik­ku mem­me. Hil­ju­ti osa­le­ti Har­ju see­nior­tant­su­peol, osa on võetud maakonna kõikidest seeniortantsupidudest.