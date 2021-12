Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­s­pet­sia­list Mar­gus Kirss pos­ti­tas käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­val val­la kü­la­va­ne­ma­te ja kü­la­de esin­da­ja­te mei­li­lis­ti tea­te val­la uue jäät­me­ka­va koos­ta­mi­sest ja plaa­ni­ta­va­test muu­da­tus­test jäät­­me­­veos. Ka­vas on li­sa­da ava­lik­ke prü­gi­kon­tei­ne­reid jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­seks ja vaa­da­ta üle ole­ma­so­le­vad ko­had. Li­sa­tud on loe­te­lu jäät­me­kon­tei­ne­ri­te või­ma­li­kest asu­koh­ta­dest kü­la­des ja ale­vi­kes ning nen­de paik­ne­mi­ne kaar­dil. Kok­ku on või­ma­lik­ke asu­koh­ti 63 ja neid võib vas­ta­valt va­ja­du­se­le muu­ta. Tea­tes on öel­dud, et uus süs­teem hak­kab asen­da­ma kor­ral­da­tud jäät­me­ve­du, mis prae­gu hõl­mab vaid se­gaol­met ja bio­jäät­meid. Uu­te­le plat­si­de­le koon­da­tak­se eri prü­gi­lii­ki­de kon­tei­ne­rid: se­gaol­me, bio­jäät­med, pa­kend, pa­ber, klaas. Tea­tes on ka öel­dud: „Kui ei ol­da nõus ava­li­ke ühis­kon­tei­ne­ri­te plat­si­de­ga, peab iga­le kin­nis­tu­le pai­gu­ta­ma ku­ni 5 eri lii­ki kon­tei­ne­rit, mis olek­sid hõl­ma­tud jäät­me­veo­ga. See on te­ki­ta­nud aga suu­ri prob­lee­me, ku­na tee­de olu­kord ei või­mal­da kõi­gil kin­nis­tu­tel käia, ühis­kon­tei­ne­rid lä­hen­dak­sid sel­le prob­lee­mi.“ Kesk­kon­nas­pet­sia­list oo­tab kü­la­va­ne­ma­telt et­te­pa­ne­kuid ja kü­si­mu­si ku­ni 29. no­vemb­ri­ni. Mar­gus Kirss sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et 2022. aasta lõpuni jääb kehtima olemasolev süsteem: „Ootame ettepanekuid avalike prügikonteinerite asukohtadele.“ Jäätmepunktid ja seniselt korraldatud jäätmevedu võiksid tema sõnul toimida paralleelselt. Kuusalu vallas osutab korraldatud jäätmevedu AS Eesti Keskkonnateenused, leping on sõlmitud kuni 2022. aasta lõpuni.