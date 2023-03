Kuu­sa­lu kesk­koo­li laien­da­tud hoo­le­ko­gu lii­ge Priit Mae pos­ti­tas val­la et­te­võt­ja­te mei­li­lis­ti üles­kut­se ai­da­ta koo­li ja aren­da­da ühi­selt õuea­la. Ta sel­gi­tas, et di­rek­tor Kris­ti Ta­rik tut­vus­tas hoo­le­ko­gu­le õpi­las­te seas lä­bi vii­dud kü­sit­lust, mil­li­seid at­rakt­sioo­ne, õp­pe­või­ma­lu­si, li­sa­te­ge­vu­si, spor­ti­mis­va­hen­deid või muud põ­ne­vat soo­vi­taks koo­li õue­ala­le. Vas­tus­tes olid loet­le­tud kiik, õue­pa­vil­jon, õuek­las­sid ka­tu­se all, võrk­pal­li plats ka­he ma­ja va­hel, is­tu­mi­sa­lad, ro­ni­mis­sein, seik­lus­park, ba­tuut, võrk­kiik, vä­li­la­va, liu­mä­gi, peen­ra­kas­tid, rip­pu­mis­rõn­gad, ah­vi­raud­tee, BMX ra­da, koe­rad, ka­ru­sell, koo­bas või onn. Priit Mae pa­lus et­te­võt­ja­tel tal­le või di­rek­to­ri­le tea­da an­da, mis osas ja kui­das saak­sid ai­da­ta. Ta lu­bas üles­kut­ses, et toe­tab ka en­da fir­ma­ga Fix­fas OÜ, ja li­sas, et te­da kõ­ne­ta­vad puh­kea­la/vä­lik­lass, vä­li­la­va, is­tu­mi­sa­lad, korv- ja võrk­pal­li­män­gi­mi­se või­ma­lus­te loo­mi­ne, abiks oleks ka spor­ti­mi­se li­sa­va­rus­tu­se han­ki­mi­ne. Priit Mae üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kaks et­te­võ­tet on ju­ba üles­kut­se­le vas­ta­nud: „Al­ga­tust saab toe­ta­da ra­ha­li­selt, ka et­te­võt­te en­da tee­nu­se või ma­ter­ja­li­de­ga. Kõik erai­si­kud on sa­mu­ti oo­da­tud akt­sioo­nis osa­le­ma. Kel hu­vi ja või­ma­lus toe­ta­da, and­ke tea­da. Kui te­kib toe­ta­ja­te selts­kond, oleks mõist­lik koos koo­li­ju­hi­ga kok­ku saa­da ja eda­si­ne te­ge­vus­ka­va ühi­selt pai­ka pan­na.“