Eesti Kunstiakadeemia tänavune „Hüljatud maastike“ projekt tõi üliõpilased Kuusalu valda Joaveskile.
Alates reedest, 31. oktoobrist saab Joaveski rahvamajas vaadata näitust „Hüljatud maastikud. Joaveski papivabrik“ – tudengite meisterdatud makette ja stende kümnest ideest, kuidas võiks lagunevat vabrikukompleksi tulevikus kasutusele võtta.
Näituse avamisel osalesid Eesti Kunstiakadeemia (EKA) arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava erialastuudio kolmanda kursuse üliõpilased ja nende juhendajad ning papivabrikut omava Maru kontserni omanikud ja töötajad. Tudengid tutvustasid enda loodud projekte ja vastasid küsimustele.
Ideid genereerisid nad teise kursuse üliõpilastena tänavu jaanuaris Joaveskil toimunud laagris, kui tutvusid papivabriku hoonestuse ja ümbrusega. Kogu semestri vältel arendati Joaveskil nädala jooksul valminud projekte edasi ja esitleti maikuus EKAs.
„Hüljatud maastikud“ töötuba toetasid Eesti Kultuurkapital, Maru kontserni kuuluv OÜ Boolera ja MTÜ Joaveski Küla.
OÜ Boolera esindaja, MTÜ Joaveski Küla juhatuse liige Andres Õis kommenteeris lehele, et Joaveski on ainulaadne omaaegne tööstusküla ning Maru kontsern on alates 2020. aastast otsinud lahendusi, et seda pärandit mitte hooletusse jätta, vaid kunagist tööstuskompleksi arendada.
„Algatasime Joaveski küla restardi. Taotlesime ja saime Leader-programmist Arenduskoja vahendusel raha uuringuteks ja test-töötubadeks, aga koostööpartnerid ei sobinud programmi reeglitega ning me ei võtnud seda toetusraha vastu. Oleme jätkanud lahenduste otsimist, jõudsime EKA tudengite ja „Hüljatud maastike“ projektini,“ rääkis Andres Õis.
Ta tunnustas, et suur asi on nüüd ära tehtud, palju mõtteid pakutud: „Ükski üliõpilaste esitatud idee ei ole täielikult rakendatav, kuid paari-kolme projektiga võiks edasi minna ja arhitektuursete lahenduste kõrval vaadata, kuidas need majanduslikult ära tasuksid. Kuna objekt asub Lahemaal, siis lennukate ideede elluviimiseks on väga oluline analüüsida, mida ja millistel tingimustel siin üleüldse ehitada saab. Kaalume ka teiste erialade tudengite kaasamist. Praeguses etapis näeme Joaveskit omamoodi õppepolügoonina tudengitele.“
Loe pikemalt 12. novembri Sõnumitoojast.