Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia tä­na­vu­ne „Hül­ja­tud maas­ti­ke“ pro­jekt tõi üliõ­pi­la­sed Kuu­sa­lu val­da Joa­ves­ki­le.

Ala­tes ree­dest, 31. ok­toob­rist saab Joa­ves­ki rah­va­ma­jas vaa­da­ta näi­tust „Hül­ja­tud maas­ti­kud. Joa­ves­ki pa­pi­vab­rik“ – tu­den­gi­te meis­ter­da­tud ma­ket­te ja sten­de küm­nest ideest, kui­das võiks la­gu­ne­vat vab­ri­ku­komp­lek­si tu­le­vi­kus ka­su­tu­se­le võt­ta.

Näi­tu­se ava­mi­sel osa­le­sid Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia (EKA) ar­hi­tek­tuu­ri ja lin­nap­la­nee­ri­mi­se õp­pe­ka­va eria­las­tuu­dio kol­man­da kur­su­se üliõ­pi­la­sed ja nen­de ju­hen­da­jad ning pa­pi­vab­ri­kut oma­va Ma­ru kont­ser­ni oma­ni­kud ja töö­ta­jad. Tu­den­gid tut­vus­ta­sid en­da loo­dud pro­jek­te ja vas­ta­sid kü­si­mus­te­le.

Ideid ge­ne­ree­ri­sid nad tei­se kur­su­se üliõ­pi­las­te­na tä­na­vu jaa­nua­ris Joa­ves­kil toi­mu­nud laag­ris, kui tut­vu­sid pa­pi­vab­ri­ku hoo­nes­tu­se ja ümb­ru­se­ga. Ko­gu se­mest­ri väl­tel aren­da­ti Joa­ves­kil nä­da­la jook­sul val­mi­nud pro­jek­te eda­si ja esit­le­ti mai­kuus EKAs.

„Hül­ja­tud maas­ti­kud“ töö­tu­ba toe­ta­sid Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal, Ma­ru kont­ser­ni kuu­luv OÜ Boo­le­ra ja MTÜ Joa­ves­ki Kü­la.

OÜ Boo­le­ra esin­da­ja, MTÜ Joa­ves­ki Kü­la ju­ha­tu­se lii­ge And­res Õis kom­men­tee­ris le­he­le, et Joa­ves­ki on ai­nu­laad­ne omaaeg­ne töös­tus­kü­la ning Ma­ru kont­sern on ala­tes 2020. aas­tast ot­si­nud la­hen­du­si, et se­da pä­ran­dit mit­te hoo­le­tus­se jät­ta, vaid ku­na­gist töös­tus­komp­lek­si aren­da­da.

„Al­ga­ta­si­me Joa­ves­ki kü­la res­tar­di. Taot­le­si­me ja sai­me Lea­der-prog­ram­mist Aren­dus­ko­ja va­hen­du­sel ra­ha uu­rin­gu­teks ja test-töö­tu­ba­deks, aga koos­töö­part­ne­rid ei so­bi­nud prog­ram­mi reeg­li­te­ga ning me ei võt­nud se­da toe­tus­ra­ha vas­tu. Ole­me jät­ka­nud la­hen­dus­te ot­si­mist, jõud­si­me EKA tu­den­gi­te ja „Hül­ja­tud maas­ti­ke“ pro­jek­ti­ni,“ rää­kis And­res Õis.

Ta tun­nus­tas, et suur asi on nüüd ära teh­tud, pal­ju mõt­teid pa­ku­tud: „Üks­ki üliõ­pi­las­te esi­ta­tud idee ei ole täie­li­kult ra­ken­da­tav, kuid paa­ri-kol­me pro­jek­ti­ga võiks eda­si min­na ja ar­hi­tek­tuur­se­te la­hen­dus­te kõr­val vaa­da­ta, kui­das need ma­jan­dus­li­kult ära ta­suk­sid. Ku­na ob­jekt asub La­he­maal, siis len­nu­ka­te idee­de el­lu­vii­mi­seks on vä­ga olu­li­ne ana­lüü­si­da, mi­da ja mil­lis­tel tin­gi­mus­tel siin üleüld­se ehi­ta­da saab. Kaa­lu­me ka teis­te eria­la­de tu­den­gi­te kaa­sa­mist. Prae­gu­ses eta­pis näe­me Joa­ves­kit oma­moo­di õp­pe­po­lü­goo­ni­na tu­den­gi­te­le.“

