Tsitre külavanem pälvis Hiite Maja tunnustuse

Hii­te Ma­ja SA tun­nus­tas Tar­tus Kir­jan­dus­muu­seu­mi saa­lis det­semb­ri al­gu­ses toi­mu­nud vas­tu­võ­tul ka­hek­sat hiie­sõb­ra­lik­ku te­gu. Tun­nus­tu­se saa­nu­te seas oli Tsit­re kü­la­va­nem, Ran­na­kee­le Kes­ku­se üks eest­ve­da­ja Rii­na Laa­ne­tu Kuu­sa­lu val­last, ta sai tä­nu­kir­ja abi eest Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na ran­na­kü­la­de ti­te- ja liu­ki­vi­de kaar­dis­ta­mi­sel 2022. aas­tal. Rii­na Laa­ne­tu üt­les, et eel­mi­se aas­ta su­ve ha­kul kü­sis Hii­te Ma­ja SA ju­ha­ta­ja Ah­to Kaa­sik Ran­na­kie­le Pe­sa­ka­se kin­ni­ses Fa­ce­boo­ki-gru­pis, kes saaks näi­da­ta ran­na­kü­la­de ti­te- ja liu­ki­vi­de asu­koh­ti: „Ah­to Kaa­sik on meie Ran­na­kie­le Pe­sa­ka­se Fa­ce­boo­ki-gru­pi lii­ge. Ai­ta­sin tal lei­da Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na ran­na­kü­la­dest mä­le­ta­jaid ja maao­ma­nik­ke, sõit­si­me koos te­ma­ga eelmisel suvel ran­na­kü­lad lä­bi ja koh­tu­si­me paa­ri­küm­ne ini­me­se­ga, kes näi­ta­sid asu­koh­ti ning mee­nu­ta­sid ki­ve­je ja liu­las­ke­mi­se­ga seo­tud pä­ri­must. Saa­dud tun­nus­tus on ka kõi­gi­le nei­le abi­lis­te­le. Nüüd on ti­te- ja liu­ki­vi­de asu­ko­had koos tut­vus­ta­va­te teks­ti­de­ga kan­tud maa-ame­ti kaar­di­ra­ken­dus­se loo­dus­li­ke pü­ha­pai­ka­de tee­ma­ki­hi­le.“