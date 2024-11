Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Iga­ve­re kü­la­va­ne­maks An­ne-Mai He­le­mäe. Ta va­li­ti kü­la­va­ne­maks 15. ok­toob­ril toi­mu­nud kü­la­koo­so­le­kul, kus olid kü­la 134 täi­sea­li­sest ela­ni­kust ko­hal 33, li­saks 2 vee­bi kau­du ja 8 vo­li­tus­te­ga. Sel­le­ga oli täi­de­tud kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di nõue, et kü­la­va­ne­ma va­li­mi­sel peab osa­le­ma vä­he­malt 20 prot­sen­ti kü­la täi­sea­lis­test ela­ni­kest. Kü­la­va­ne­ma kan­di­daa­te esi­ta­ti kaks, neist üks loo­bus kan­di­dee­ri­mast ning 43 poo­le­hää­le­ga ehk ühe­hääl­selt va­li­ti kü­la­va­ne­maks An­ne-Mai He­le­mäe. Te­ma vo­li­tu­sed keh­ti­vad 15. ok­toob­ri­ni 2028. Koo­so­le­kul kõ­nel­di ka kü­la­selt­si asu­ta­mi­sest. An­ne-Mai He­le­mäe sel­gi­tas, kui soo­vi­tak­se kü­lae­lu eden­da­mi­seks ja kü­la­kesk­kon­na pa­ran­da­mi­seks saa­da osa Raa­si­ku val­la ee­lar­vest, tu­leb vas­ta­valt val­la kü­la­de­le eral­da­ta­va ra­ha jao­ta­mi­se kor­ra­le asu­ta­da ka MTÜ. Nõu­so­le­ku kü­la­selt­si asu­ta­mis­koo­so­le­kul osa­le­da and­sid peale te­ma­ veel Kris­tii­na Al­jas­mäe, Ka­lev Vil­lem ja San­der Kruus. Kü­la­va­nem lu­bas koos­ta­da MTÜ põ­hi­kir­ja ning an­da kü­lae­la­ni­ke­le tea­da, kui MTÜ on asu­ta­tud ja on või­ma­lus as­tu­da sel­le liik­meks. Le­pi­ti kok­ku, et selt­si liik­meks või­vad as­tu­da kõik ning esial­gu liik­me­mak­su ei ole.