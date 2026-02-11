Politseiuudised

11. veebruaril kell 18.29 teavitati häirekeskust, et Raasiku vallas Härma külas Aruvalla-Jägala tee ääres on maja pärast kütmist suitsu täis. Päästjad mõõtsid kõrge CO taseme, 300 ppm-i. Küttekolle oli rikkis ja ümberringi oli ladustatud palju põlevmaterjali. Päästjad panid koldele küttekeelu, sest selle kütmine kujutas ohtu inimese tervisele ja elule. Päästjad tuulutasid toa ning kohaliku omavalitsuse abiga leiti elanikule ajutine elamispind, sest majas ei olnud alternatiivset küttelahendust.

13. veebruaril kell 22.46 anti häirekeskusele teada, et Anija vallas Aegviidu alevis Järve tänava majas oli põlema süttinud põrandalauad. Tulekahju avastas naaber, Aegviidu vabatahtlik päästja, kes sai ise kiirelt tulekahjule jaole. Päästjad avasid ahjuesise põranda, et pääseda ligi sealsetele tulekolletele. Ahju ees puudus korrektselt paigaldatud plekk. Tulekahju võis alguse saada sellest, et kütteseadmest lendunud säde sattus põrandalaudade vahele. Keegi viga ei saanud.

15. veebruaril kell 10.34 kutsuti päästjad Raasiku valda Kiviloo külla Perila-Jäneda tee äärde, kus puidust majas suitses lagi. Suitsusukeldusvarustuses päästjad sisenesid majja ja leidsid põlemise vahelaes. Põlemine likvideeriti kella 12.15 paiku. Tulekahju tekkepõhjuse selgitab välja edasine menetlus.

15. veebruaril kell 12.03 kutsuti päästjad Raasiku valda Kulli külla Heinapõllu teele, kus ühe veoauto kabiin oli musta tossu täis. Päästjate jõudes põlengut enam ei olnud, teatajad oli käsikustuti ja lumega leegid maha saanud. Selgus, et kabiini oli jäetud töötav soojapuhur, mis läks rikkesse. Päästjad kontrollisid termokaameraga kabiini üle ja ohtu enam ei olnud.

15. veebruaril kell 12.41 anti häirekeskusele teada, et Kuusalu vallas Sõitme külas on umbes 300 meetri kaugusel kaldast inimene läbi jää vajunud. Päästjate jõudmise ajaks olid läheduses viibinud inimesed kannatanu veest välja aidanud ja majja sooja viinud. Kiirabi tegeles kannatanuga edasi.

15. veebruaril kell 20.43 teavitati häirekeskust, et Kuusalu vallas Vahastu külas Vahastu tee ääres põleb kanala. Naaber alustas põlengu kustutamist pulberkustutiga. Päästjad leeke ei näinud, ent suitsu oli palju. Põlemine oli konstruktsioonide vahel ning suitsusukeldujad said kiiresti tulele jaole. Tulekahju likvideeriti kella 21.30 paiku. Kõik linnud suudeti päästa ja nad viidi elumajja sooja. Päästetööde juhi hinnangul sai tulekahju alguse kanala kütteseadme läbiviigu valest isoleerimisest. Küttes süttis soojustusvaht.

