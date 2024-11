Ees­ti Maaü­li­kool on koos­töös Hel­sin­gi Üli­koo­li­ ja 6 partneriga al­ga­ta­nud ühis­pro­jek­ti, mis koos­neb ka­hest koo­li­tus­moo­du­list – ees­ti­keel­sest La­he­maad tut­vus­ta­vast gii­di­kur­su­sest ja ing­li­se­keel­sest et­te­võt­lus­koo­li­tu­sest, kus osa­le­vad ka ini­me­sed Soo­maa rah­vus­par­gist ning Soo­mest, Lä­tist, Root­sist ja Ah­ve­na­maalt. Ühisp­ro­jek­ti juht on maaü­li­koo­li dok­to­ran­tuu­ris õp­piv Kai­sa Lin­no, La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge. Gii­di­koo­li­tust kor­ral­dab La­he­maa Tu­ris­mi­ü­hing, sü­gi­sest ku­ni tu­le­va ke­va­de­ni te­hak­se 10 töö­tu­ba La­he­maa eri piir­kon­da­des. Et­te­võt­lu­se moo­du­lis on koo­li­tus ing­li­se­keel­se­te vee­bi­se­mi­na­ri­de­na ja kor­ral­da­tak­se õp­pe­reis naa­ber­rii­ki. Kuue­kuu­li­si kur­su­seid ra­has­ta­tak­se Eu­roo­pa Lii­du In­ter­reg Kesk-Lää­ne­me­re prog­ram­mist, osa­le­ja­tel tu­leb ta­su­da 50eu­ro­ne omao­sa­lus. Kai­sa Lin­no: „Pro­jekt kes­tab kolm aas­tat, pool aas­tat ole­me se­ni te­ge­le­nud et­te­val­mis­tu­se­ga. Ees­märk on koo­li­ta­da ka­he aas­ta­ga vä­he­malt 20 ini­mest, kes saa­vad hakata Lahemaal et­te­võt­ja­ks giidina või muul erialal. Infot saab Vi­sit La­he­maa Fa­ce­boo­ki le­helt.“