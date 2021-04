Maa-amet müüb in­ter­ne­tis rii­gi­maa oks­jo­ni­kesk­kon­nas Kiiu ale­vi­kus asu­va Vaes­te­ma­ja kin­nis­tu, mil­le suu­rus on 58 222 ruut­meet­rit. Alg­hind on 37 260 eu­rot, pak­ku­mi­si saab esi­ta­da 7. ap­ril­lil ku­ni kel­la 10. Vaes­te­ma­ja kin­nis­tu sih­tots­tar­ve on maa­tu­lun­dus­maa. 6. ap­ril­lil lõ­peb enam­pak­ku­mi­ne Ani­ja val­las Lin­nak­se kü­las paik­ne­va Kaie­põl­lu kin­nis­tu ren­ti­mi­seks. Kin­nis­tu pin­da­la on 94,74 hek­ta­rit, sih­tots­tar­ve maa­tu­lun­dus­maa, ren­di alg­hind on 7812 eu­rot.