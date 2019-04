Kul­tuu­ri­mi­nis­tee­rium ot­sus­tas eral­da­da SA Ani­ja Val­la Spor­di­maailm pro­jek­ti­le re­gio­naal­se­te spor­di­kes­kus­te väl­jaa­ren­da­mi­se meet­mest nel­jal aas­tal kok­ku 80 000 eu­rot. Toe­tust taot­le­ti Kõr­ve­maa kui Ida-Har­ju­maa pea­mi­se ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se väl­jaa­ren­da­mi­seks. Ra­ha ka­su­ta­tak­se kunst­lu­me toot­mi­seks va­ja­li­ke va­hen­di­te ja ra­ja­hool­dus­teh­ni­ka soe­ta­mi­seks, lu­me­ka­hu­ri­le elekt­ri- ja vee­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks ning ra­ja­val­gus­tu­se pai­gal­da­mi­seks. 2022. aas­ta­ni kest­va pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 180 500 eu­rot, mil­lest Ani­ja val­la toe­tus on kok­ku sa­mu­ti 80 000 eu­rot, sih­ta­su­tu­se omao­sa­lus 500 eu­rot ning OÜ Kõr­ve­maa Puh­ke­kes­kus on lu­ba­nud nel­ja aas­ta jook­sul eral­da­da 5000 eu­rot aas­tas. Kunst­lu­me­sead­med ja ra­ja­hool­dus­teh­ni­ka on mo­biil­sed, nen­de­ga saab suu­sa­ra­jad te­ha ka mu­ja­le.