REET LAANETULE fotokonkursi üldvõit ja publiku preemia

Kuusalu valla käesoleva aasta fotokonkursi võitjad kuulutati välja taas tavapärasest teistmoodi, sest traditsiooniliselt Kolgaküla rahvamajas peetav valla aastapäeva pidu jäi teist korda koroonapandeemia tõttu ära. Fotokonkursil osalenud kutsuti vallamajja vastuvõtule möödunud neljapäeval, 7. oktoobril – sel päeval sai Kuusalu vald 83aastaseks.

Aasta tagasi jäi ka konkursil osalenute vastuvõtt koroona pärast ära.

Tänavusele konkursile esitati 52 võistlustööd 21 autorilt. Pilte hindas žürii, kuhu kuulusid fotograafid Assar Jõepera ja Marek Kusmin, kohalikud hobifotograafid Maris Torga ja Maris Matsi ning valla juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman. Auhinnafind oli 500 eurot: peapreemia 150 eurot, publikupreemia 100 eurot ja viis eripreemiat, igaüks 50 eurot.

Seekord langes žürii ja publiku arvamus kokku. Reet Laanetu foto „Hobused uduses loojangus“ võitis peapreemia. Sama foto kogus Facebookis kõige enam meeldimisi – 34.

Reet Laanetu on hobifotograaf, elab Mustametsa külas, töötab Balti Spoonis lõikusliinil kvaliteedi kontrollijana. Ta rääkis, et võidupildil on esiplaanil nende pere nelja-aastane ruun, Eesti raskeveohobune Nordic. Pilt on tehtud maikuus Küüni sigala taga karjamaal. Pärast äikesevihma kerkis paks udu ja autor sättis kaamera nii, et päike jäi hobusele selja taha.

Reet Laanetu ütles Sõnumitoojale, et kõnnib sageli looduses, kaamera kaasas. Pildistamist on õppinud Facebooki kaudu Fotojuttudest ja Youtube`st, kursustel pole osalenud: „Olen langenud fotografeerimise lummusesse, see on otsekui haigus või sõltuvus, tahaks aina paremaid kaameraid ja objektiive. Ka preemiaraha kasutan fototehnika ostmiseks. “

Kaks eripreemiat pälvis Raigo Tõnisalu. Kategoorias „Pilvepiirilt vaadates“ hindas žürii parimaks tema pildi „Kõnnu Suursoo talvised mustrid“ – droonivõte jäätunud laugastest on tehtud 2020. aasta detsembris.

Kategoorias „Tuttav ja alati armas Kuusalu vald“ pälvis eripreemia Raigo Tõnisa­lu võistlustöö „Sügisvärvides Nõmmeveski“, mis on pildistatud mullu oktoobris, päike särab joalt langeval jõeveel.

Hobifotograaf Raigo Tõnisalu elab Viimsis, sõidab loodust pildistama Lahemaale või Kõrvemaale. Ta sõnas, et märkas eelmisel aastal tagantjärele infot Kuusalu valla fotokonkursi kohta ja jäi ootama tänavust, et oma piltidega osaleda. Konkursile esitas neli loodusfotot Lahemaast.

Eripreemia kategoorias „Mi­nu lemmik“ sai Oskar Leoki fo­to „Pisikesed kajakapojad“, mis tehtud juuni lõpus Viinistul, pojad on vana kalasuitsuahju otsas. Oskar Leok on Loksa Gümnaasiumi algklassiõpilane. Selles kategoorias kandideerisid kuni 15aastaste autorite fotod.

Kategoorias „Viguriga loodus“ otsustas žürii anda eripreemia Risto Lingi pildile „Pilgu kaamerasse suunas, kõrvad kikki ajas ka, kui aru sai, et teolt tabatud on ta!“, millel jäädvustas tänavu kevadel Valklas oma vanemate koduhoovis pe­sa­koh­ta otsiva kõrvukrätsu. Risto Link lisas, et linnud tegidki pesa nende heki sisse, kasvatasid pojad ja sügisel lendasid mi­ne­ma.

Kategooriasse „Kuusalu kandi inimesed“ esitati 2 tööd ja žürii otsustas kategooria eripreemia asemel välja anda äramärkamise preemia. See anti fotole „Kojuminek“, mille autor on Marie Tammsaar. Ta rääkis, et elab Kahalas, pildistab telefoniga, kui märkab huvitavaid hetki. Pildil kõnnib ta abikaasa koos koeraga pärast Kahala jääkat üle järvejää kodu poole.

Fotokonkursi pilte saab vaadata Kuusalu valla Facebookis.