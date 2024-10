Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu aru­tas 8. ok­toob­ri is­tun­gil, kas osa­le­da Rae valla al­ga­tu­sel Jü­ris­se pla­nee­ri­ta­va HEV kom­pe­tent­si­kes­ku­se ehk ha­ri­dus­li­ku eri­va­ja­du­se­ga las­te koo­li ja las­teaia ning nõus­ta­mis­kes­ku­se ra­ja­mi­ses, et saa­da sin­na pä­rast sel­le val­mi­mist, tõe­näo­li­selt ala­tes 2028.-2029. õp­peaas­tast, kin­del arv koh­ti.

Juu­nis kin­ni­tas Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) vo­li­ko­gu Har­ju maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia el­lu­vii­mi­se toe­tu­se ka­su­ta­mi­se ehk nii­ni­me­ta­tud MA­TA meet­me te­ge­vus­ka­va aas­ta­teks 2024-2027. Otsustati heaks kii­ta pro­jek­tid, mis on suu­na­tud ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te koos­töös HEV las­te­le koo­li­de ra­ja­mi­seks või koo­li­- ja las­teaia­koh­ta­de loo­mi­seks. HO­Li vo­li­ko­gu ot­sus­tas an­da sel­leks toe­tust Rae, Viim­si, Sa­ku ja Saue val­la­le.

Rae vald saab aas­ta­tel 2025-2027 MA­TA meet­mest kok­ku 800 934 eu­rot HEV kom­pe­tent­si­kes­ku­se ra­ja­mi­seks, kaa­sa­ta soo­vi­tak­se ka Raa­si­ku, Kii­li, Ko­se ja Jõe­läht­me vald.

Rae val­la pro­jek­ti­part­ner OÜ Cu­mu­lus Con­sul­ting kon­sul­tant Jaan Urb rää­kis sep­temb­ris Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil, et plaan on ra­ja­da õp­pe­nõus­ta­mis­kes­kus, kus on kool 70 ja las­teaed 24 suu­re toe­va­ja­du­se­ga 3-18aas­ta­se­le lap­se­le, pa­ku­tak­se nei­le ka hu­vi­ha­ri­dust ja eel­kut­seõ­pet, nõus­ta­mist ja re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­tee­nu­seid, on ka õpi­las­ko­du.

Ta sel­gi­tas, et suu­re­ma toe­va­ja­du­se­ga õpi­las­te­le eral­di koo­li­de moo­dus­ta­mi­ne ei tä­hen­da vas­tan­du­mist kaa­sa­va­le ha­ri­du­se­le, pi­gem on see li­sa­või­ma­lus­te loo­mi­ne nei­le, kel ei ole siis­ki või­ma­lik käia ta­va­koo­lis.

Rae abi­val­la­va­nem Bär­bel Sa­lu­mäe li­sas, et HEV kom­pe­tent­si­kes­kus­se ei ole ka­vas võt­ta ta­va­koo­li­de liht­sus­ta­tud õp­pe­ka­val ja in­di­vi­duaa­lõp­pel ole­vad lap­si: „Küll aga on meil igas val­las lap­sed, kes on toi­me­tu­le­kuõp­pe- ja hool­du­sõp­pek­las­si­des, ning tea­des, et Tal­lin­nal puu­dub või­me­kus neid oma koo­li­des­se vas­tu võt­ta, ole­me olu­kor­ras, kus meil tu­leb en­dal nii-öel­da käed mus­taks te­ha ja ha­ka­ta ma­ja ehi­ta­ma.“

Pro­jek­ti koos­ta­mi­se käi­gus ko­gu­tud sta­tis­ti­ka ko­ha­selt on viie val­la las­teae­da­de eri­rüh­ma­des käe­so­le­val aas­tal kok­ku 66 last, koo­li­des tõ­hus­ta­tud tu­ge va­ja­vaid õpi­la­si 318 ja eri­tu­ge va­ja­vaid õpi­la­si 96. Raa­si­ku val­la koo­li­des on esi­ta­tud and­me­te põh­jal tõ­hus­ta­tud ja eri­tu­ge va­ja­vaid õpi­la­si käe­so­le­val aas­tal kok­ku 42.

HEV kom­pe­tent­si­kes­ku­se töö­ta­ja­te ar­vuks on ka­van­da­tud 101, hoo­ne ehi­tus­mak­su­mu­seks li­gi 14 mil­jo­nit eu­rot. See ja­ga­taks oma­va­lit­sus­te va­hel vas­ta­valt 3-18aas­tas­te las­te ar­vu­le igas val­las, Raa­si­ku val­lal tu­leks ehi­tus­se in­ves­tee­ri­da li­gi 1,3 mil­jo­nit eu­rot. Li­saks kaas­ne­vad kes­ku­se töö­le hak­ka­mi­sel sel­le ülal­pi­da­mis­ku­lud, mis on Raa­si­ku val­la­le um­bes 240 000 eu­rot aas­tas. Sel­le eest saaks vald HEV kom­pe­tent­si­kes­ku­ses 7 koo­li- ja 2 las­teaia­koh­ta.

Bär­bel Sa­lu­mäe kin­ni­tas, et Rae vald lä­heb pro­jek­ti­ga igal ju­hul eda­si ole­ne­ma­ta sel­lest, kui pal­ju part­ne­ro­ma­va­lit­su­si saa­dak­se.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu aru­tas möö­du­nud nä­da­lal HEV kes­ku­se ra­ja­mi­ses osa­le­mist kolm­vee­rand tun­di. Val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li üt­les, et val­la­va­lit­su­se sei­su­koht on pro­jek­tis fi­nants­põh­jus­tel mit­te osa­le­da. Ta mär­kis, et kee­gi ei kaht­le sel­le kes­ku­se va­ja­lik­ku­ses, kuid lä­hia­jal 1,3 mil­jo­ni eu­ro in­ves­tee­ri­mi­ne käib val­la­le üle jõu, li­saks kaas­nek­sid sel­le­ga edas­pi­di iga-aas­ta­seid ülal­pi­da­mis­ku­lu­d. Sa­ma meelt oli ka vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon.

Ka vo­li­ko­gu liik­med tõ­de­sid, et HEV las­te­le kes­ku­se loo­mi­ne on vä­ga va­ja­lik, kuid val­lal po­le lä­hiaas­tail nii suu­reks in­ves­tee­rin­guks fi­nants­või­me­kust. Vo­li­ko­gu jõu­dis sei­su­ko­ha­le, et Raa­si­ku vald esi­ta­tud ku­jul pro­jek­tis ei osa­le, kuid val­la­va­lit­su­se­le teh­ti üle­san­deks Rae val­la­va­lit­su­se­ga veel rää­ki­da, kas ja mis tin­gi­mis­tel oleks või­ma­lik sel­le­ga hil­jem lii­tu­da.