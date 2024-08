Ala­tes 1. au­gus­tist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja­na Ka­ro­lin Too­ming. Ta on pä­rit Kesk-Ees­tist, prae­gu elab Rae val­las. Ka­ro­lin Too­ming on lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Üli­koo­li, kus oman­das 2014. aas­tal sot­siaal­töö eria­lal ma­gist­ri­kraa­di. „Olen töö­ta­nud sot­siaal­töö eri­ne­va­tes vald­kon­da­des – ko­ha­li­kus oma­va­lit­su­ses, haig­las, eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­ga ja ka ha­ri­dus­süs­tee­mis,“ sõ­nas ta. Vii­ma­sed viis aas­tat oli Ka­ro­lin Too­ming õp­pe­nõus­ta­ja ha­ri­dus- ja noor­tea­me­ti al­la kuu­lu­vas üle-ees­ti­li­ses õp­pe­nõus­ta­mis­tee­nust pak­ku­vas võr­gus­ti­kus Ra­ja­leid­ja. Va­rem on ta töö­ta­nud nii las­te­kait­se- kui sot­siaal­hoo­le­kan­de spet­sia­lis­ti­na Põh­ja-Tal­lin­na lin­nao­sa­va­lit­su­ses, sot­siaal­töö­ta­ja­na Tal­lin­na Vaim­se Ter­vi­se Kes­ku­ses ning Põh­ja-Ees­ti Re­gio­naal­haig­las. „Kan­di­dee­ri­sin Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se, sest ot­si­sin uu­si väl­ja­kut­seid. Siin tun­dus sel­leks hea koht, kus jät­ka­ta,“ lau­sus Ka­ro­lin Too­ming. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus korraldas ke­va­del ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja leid­mi­seks kon­kur­si, sest 25. märt­sil sel­les­se ame­tis­se asu­nud Mar­ju Män­nik­saar esi­tas kaks kuud hil­jem lah­ku­mi­saval­du­se.