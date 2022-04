Kehra naised punuvad varjevõrku

Naiskodukaitse Kehra jaoskonna liikmete Piret Urmeti ja Inga Koitla algatusel hakkasid kohalikud naised teisipäeval Kehra muuseumis punuma varjevõrku Ukraina kaitsjatele saatmiseks. „Tükk aega otsisime õiget võrku, lõpuks saime mõrralina telemajast, Ukraina toetuseks toimuvate „Aitan kaitsta“ talgute algatajatelt,“ ütles Inga Koitla. Riidetükke, mida varjevõrgu külge siduda, saadi kohalikust õmblusfirmast Year ning kasutatud riiete poest. Esmaspäeval oli punumas 5 naist. Kaitsevõrgu tegemist jätkatakse kolmapäeval ning laupäeval ja pühapäeval. Kes on valmis appi minema, peaksid end registreerima Facebooki lehel „Kaitsevõrgu punumise talgud Kehras“. Korraldajatega võiksid ühendust võtta ka need, kel on võrgu jaoks pakkuda pastelseid kaitseväe toonides kangaid või riideribasid. Valmis varjevõrk viiakse telemajja algatuse „Aitan kaitsta – teeme koos varjevõrke“ korraldajatele.