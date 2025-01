Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kond kor­ral­das en­ne jõu­lu­pü­hi kuuen­dat kor­da koo­giakt­sioo­ni ehk kut­sus ela­nik­ke jõu­luks val­la ük­si­ku­te­le ea­ka­te­le küp­se­ta­ma. Sot­siaal­töös­pet­sia­list Ka­rin Möl­lits üt­les, et kui eel­ne­va­tel aas­ta­tel on ük­sie­la­va­te ea­ka­te jõu­lu­rõõ­mu pa­nus­ta­jaid ol­nud pal­ju, siis tä­na­vu rea­gee­ris väl­jast­poolt val­la­ma­ja vaid üks ini­me­ne. „Pal­ju oli neid, kes üt­le­sid, et ta­hak­sid ai­da­ta, aga aeg on nii ras­ke, et sel aas­tal pea­vad va­he­le jät­ma. Ku­na meie osa­kon­na töö­ta­jad ise küp­se­ta­sid ja mi­na ost­sin juur­de soo­last, sai­me ik­ka­gi te­ha üle 20 jõu­lu­pa­ki, kui­gi vei­di väik­se­mad kui eel­mis­tel aas­ta­tel,“ sõ­nas Ka­rin Möl­lits. En­ne jõu­lu­pü­hi vii­sid te­ma ja ko­du­hool­dus­töö­ta­jad pa­kid saa­ja­te­le ko­ju: „Mõ­ni üt­les, et miks te vae­va näe­te, kõi­gil on ras­ke, mi­na saan ik­ka hak­ka­ma. Aga on ka neid, kes ju­ba eel­ne­valt kü­si­sid, kas sel aas­tal pakk ik­ka tu­leb.“