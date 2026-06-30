Anija valla õpilasmalevas osalenud 21 noort töötasid 15.-21. juunini toimunud maleva viiel argipäeval peamiselt Kehras, lisaks ka Alaveres, Vetlas ja Voosel.
„Malevlased puhastasid teadete tahvleid Kehras, Alaveres, Vetlas ja Voosel, värvisid Kehra kergliiklustee ääres olevaid pinke, mida oli kokku 14, ning puhastasid koolimaja ees linnaväljakul kiviplaatide vahesid rohust. Lisaks puhastasime Kehra noortekeskuse ümbrust ning tegime suurpuhastuse, kolimis- ja värvimistöid noortekeskuse sees. Üks grupp malevanoori käis ka Voose külaplatsil lava üle värvimas,“ rääkis Anija valla õpilasmaleva rühmajuht Kätlin Takk.
Argipäeviti juhendas koos temaga 13-16aastaseid malevlasi Kehra noorsootöötaja Katri Olesk, nädalavahetusel Raasiku noortekeskuse noorsootöötaja Andra Allik.
Kätlin Takk ütles, et malevarühma suurus pidi olema 20 noort. Veebivormi kaudu kandideerijaid oli esialgu 27, neist jõudsid vestlusele 22: „Me ei soovinud ühtegi kandideerinut ukse taha jätta, võtsime kõik vastu. Malevasse jõudsid 21.“
Malevlased töötasid iga päev 4 tundi, seejärel oli lõuna Sohvikus, pärastlõunal ja nädalavahetusel olid ühised vabaajategevused.
Esmaspäeval viis Kehra gümnaasiumi õpetaja Helina Lillsoo noortele läbi töötoa, kus koostati kaardimäng ASK küsimustega maleva kohta. Teisipäeval pidid malevastele õpilasvahetuse programmist rääkima MTÜ VeniVidiVici vabatahtlikud. Kuid nad ei saanud osaleda ning noortekeskuses mängiti lauamänge. Kolmapäeval oli kohtumine veebilehte peaasi.ee haldava MTÜ Peaasjad esindajaga, kes kõneles vaimse tervise teemadel. Neljapäeval käisid malevlased Tallinnas Swedbanki rahatarkuse keskuses rahatarkust õppimas. Reedel oli neil külas endine aktiivne noor ja noorsootöötaja, kogemusnõustaja Marek Morel, kes rääkis oma elust ja endaga juhtunud õnnetusest, mille tagajärjel jäi ratastooli.
Laupäeval käisid malevlased Kehra staadionialal discgolfi õppimas ja mängimas, neid koolitasid Jaan Takk ja Andreas Luur. Pärast lõunasööki jagati malevarühm kolmeks tunniks kolmeks grupiks. Ühele seltskonnale viis Kodutu Põgenemistuba läbi põgenemismängu, teine grupp tegeles samal ajal improteatri ja kolmas pallimängudega, seejärel vahetati, kuni kõik grupid olid kõigis tegevustes osalenud. Õhtul grillisid malevlased noortekeskuse hoovis, kuulasid muusikat, mängisid seltskonnamänge. Pärast südaööd vaadati noortekeskuses jalgpalli ning jutustati, kuni uni maha murdis. Pühapäeva hommikul tehti koos süüa ja koristati noortekeskust. Sellega sai malevanädal läbi.
Õpilasmaleva tööandja oli Anija vallavalitsus, vallaeelarvest maksti neile palka 5,67 eurot/tund. Kokku teenis iga malevlane veidi üle 100 euro. Vabaajategevuste rahastamiseks saadi toetust haridus- ja noorteameti taotlusvoorust.
„Malevlased töötasid korralikult ja olid väga toredad. Kokkuvõtete tegemisel ütlesid, et olid malevaga väga rahul. Ainus, mida nad veel oleksid soovinud – minna paaril soojal päeval koos ujuma. Me ei saanud seda võimaldada, sest malevas olid ainult kaks täiskasvanut, loodame, et järgmisel aastal on meil rohkem juhendajaid ja saame malevanoored ka ujuma viia,“ lausus Kätlin Takk.