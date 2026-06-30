Ani­ja val­la õpi­las­ma­le­vas osa­le­nud 21 noort töö­ta­sid 15.-21. juu­ni­ni toi­mu­nud ma­le­va viiel ar­gi­päe­val pea­mi­selt Keh­ras, li­saks ka Ala­ve­res, Vetlas ja Voo­sel.

„Ma­lev­la­sed pu­has­ta­sid tea­de­te tahv­leid Kehras, Alaveres, Vetlas ja Voosel, vär­vi­sid Keh­ra kerg­liik­lus­tee ää­res ole­vaid pin­ke, mi­da oli kok­ku 14, ning pu­has­ta­sid koo­li­ma­ja ees lin­na­väl­ja­kul ki­vip­laa­ti­de va­he­sid ro­hust. Li­saks pu­has­ta­si­me Keh­ra noor­te­kes­ku­se ümb­rust ning te­gi­me suur­pu­has­tu­se, ko­li­mis- ja vär­vi­mis­töid noor­te­kes­ku­se sees. Üks grupp ma­le­va­noo­ri käi­s ka Voo­se kü­lap­lat­sil la­va üle vär­vi­mas,“ rää­kis Ani­ja val­la õpi­las­ma­le­va rüh­ma­juht Kät­lin Takk.

Ar­gi­päe­vi­ti ju­hen­das koos te­ma­ga 13-16­aas­ta­seid ma­lev­la­si Keh­ra noor­soo­töö­ta­ja Kat­ri Olesk, nä­da­la­va­he­tu­sel Raa­si­ku noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja And­ra Al­lik.

Kätlin Takk üt­les, et ma­le­va­rüh­ma suu­rus pi­di ole­ma 20 noort. Vee­bi­vor­mi kau­du kan­di­dee­ri­jaid oli esial­gu 27, neist jõud­sid vest­lu­se­le 22: „Me ei soo­vi­nud üh­te­gi kan­di­dee­ri­nut uk­se ta­ha jät­ta, võt­si­me kõik vas­tu. Ma­le­vas­se jõud­sid 21.“

Ma­lev­la­sed töö­ta­sid iga päev 4 tun­di, see­jä­rel oli lõu­na Soh­vi­kus, pä­rast­lõu­nal ja nä­da­la­va­he­tus­el olid ühi­sed va­baa­ja­te­ge­vu­sed.

Es­mas­päe­val viis Kehra gümnaasiumi õpetaja He­li­na Lill­soo noor­te­le lä­bi töö­toa, kus koos­ta­ti kaar­di­mäng ASK kü­si­mus­te­ga ma­le­va koh­ta. Tei­si­päe­val pi­did ma­le­vas­te­le õpi­las­va­he­tu­se prog­ram­mist rää­ki­ma MTÜ Ve­ni­Vi­di­Vi­ci va­ba­taht­li­kud. Ku­id nad ei saanud osaleda ning noor­te­kes­ku­ses män­gi­ti laua­män­ge. Kol­ma­päe­val oli koh­tu­mi­ne vee­bi­leh­te peaa­si.ee hal­da­va MTÜ Peaas­jad esin­da­ja­ga, kes kõ­ne­les vaim­se ter­vi­se tee­ma­del. Nel­ja­päe­val käi­sid ma­lev­la­sed Tal­lin­nas Swed­ban­ki ra­ha­tar­ku­se kes­ku­ses ra­ha­tar­kust õp­pi­mas. Ree­del oli neil kü­las en­di­ne ak­tiiv­ne noor ja noor­soo­töö­ta­ja, ko­ge­mus­nõus­ta­ja Ma­rek Mo­rel, kes rää­kis oma elust ja en­da­ga juh­tu­nud õn­ne­tu­sest, mil­le ta­ga­jär­jel jäi ra­tas­too­li.

Lau­päe­val käi­sid ma­lev­la­sed Keh­ra staa­dio­nia­lal disc­gol­fi õp­pi­mas ja män­gi­mas, neid koo­li­ta­sid Jaan Takk ja And­reas Luur. Pä­rast lõu­na­söö­ki ja­ga­ti ma­le­va­rühm kol­meks tun­niks kol­meks gru­piks. Ühe­le selts­kon­na­le viis Ko­du­tu Põ­ge­ne­mis­tu­ba lä­bi põ­ge­ne­mis­män­gu, tei­ne grupp te­ge­les sa­mal ajal imp­ro­teat­ri ja kol­mas pal­li­män­gu­de­ga, see­jä­rel va­he­ta­ti, ku­ni kõik gru­pid olid kõi­gis te­ge­vus­tes osa­le­nud. Õh­tul gril­li­sid ma­lev­la­sed noor­te­kes­ku­se hoo­vis, kuu­la­sid muu­si­kat, män­gi­sid selts­kon­na­män­ge. Pä­rast sü­daööd vaa­da­ti noor­te­kes­ku­ses jalg­pal­li ning ju­tus­ta­ti, ku­ni uni ma­ha mur­dis. Pü­ha­päe­va hom­mi­kul teh­ti koos süüa ja ko­ris­ta­ti noor­te­kes­kust. Sel­le­ga sai ma­le­va­nä­dal lä­bi.

Õpi­las­ma­le­va tööand­ja oli Ani­ja val­la­va­lit­sus, val­laee­lar­vest maks­ti nei­le pal­ka 5,67 eu­rot/tund. Kok­ku tee­nis iga ma­lev­la­ne vei­di üle 100 eu­ro. Va­baa­ja­te­ge­vus­te ra­has­ta­mi­seks saa­di toe­tust ha­ri­dus- ja noor­tea­me­ti taot­lus­voo­rust.

„Ma­lev­la­sed töö­ta­sid kor­ra­li­kult ja olid vä­ga to­re­dad. Kok­ku­võ­te­te te­ge­mi­sel üt­le­sid, et olid ma­le­va­ga vä­ga ra­hul. Ai­nus, mi­da nad veel olek­sid soo­vi­nud – min­na paa­ril soo­jal päe­val koos uju­ma. Me ei saa­nud se­da või­mal­da­da, sest ma­le­vas olid ai­nult kaks täis­kas­va­nut, loo­da­me, et järg­mi­sel aas­tal on meil roh­kem ju­hen­da­jaid ja saa­me ma­le­va­noo­red ka uju­ma viia,“ lau­sus Kät­lin Takk.