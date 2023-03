Raasiku valla noorte projektikonkurss

Koolivaheajal oli Raasiku noortekeskuses ideelabor ehk valla noorte projektikirjutamise päev taotluste esitamiseks konkursile noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatuslike tegevuste toetamiseks 2023. aastal. Raasiku noorsootöötaja Angela Allik ütles, et ideelaboris osalesid seekord vaid Raasiku noored. Kümmekond noort töötasid kolmes grupis, konkursile esitati üks projekt. Selles on kavandatud Raasiku ja Aruküla noorte ühisüritusi, et omavahel tutvuda ja hakata edaspidi tihemini suhtlema. Ühe projekti esitasid konkursile ka Aruküla noored, kelle mentor on Maarja-Ly Teino. Projekt on suunatud noorte seksuaalkasvatusele. Konkursile esitatud projekte hakkab hindama noorsootöötajatest komisjon. Tänavu on projektikonkursi eelarve 3000 eurot, sellest pool on jagada esimesel, pool teisel poolaastal. Esimese vooru taotluste esitamise tähtaeg oli 10. märts, teise vooru tähtaeg on 25. august, toetust saavad taotleda 12-19aastased noored nii eraldi kui grupina.