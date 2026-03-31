Ala­tes 9. veeb­rua­rist töö­tab Raa­si­ku val­la ehi­tuss­pet­sia­lis­ti­na Ma­rit Mein­berg. Ta on pä­rit Tal­lin­nast, lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Ehi­tus- ja Me­haa­ni­ka­teh­ni­ku­mi ning 1992. aas­tal Tal­lin­na Teh­ni­ka­ü­li­koo­li ehi­tu­sin­se­ne­ri­na. Üli­koo­li lõ­pe­ta­mi­se jä­rel läks ehi­tu­see­lar­ves­ta­jaks ASi Si­ma­re Ehi­tu­sed. Pä­rast las­te­ga ko­dus ole­mist töö­tas ala­tes 2000. aas­tast 7 aas­tat pa­ten­dia­me­tis pa­ten­dieks­per­di­na, te­gi leiu­tis­te­le eks­per­tii­si. See­jä­rel on töö­ta­nud leiu­ta­jaid esin­da­des pa­ten­di­vo­li­ni­ku­na Pa­ten­di­bü­roos KÄO­SAAR ja ka Pärn & Part­ners Pa­ten­di­bü­roos. Raa­si­ku val­la ehi­tuss­pet­sia­lis­tiks ot­sus­tas Ma­rit Mein­berg kan­di­dee­ri­da, sest pa­ten­di­vo­li­ni­ku tööd jäi vä­heks, ning tal on ehi­tus­a­la­ne ha­ri­dus. „Kui­gi siin­sel ehi­tuss­pet­sia­lis­til on põ­hi­li­selt va­ja ju­ris­ti­tead­mi­si, aga olen pi­sut ka juu­rat õp­pi­nud,“ sõ­nas ta. Val­la ehi­tuss­pet­sia­lis­ti pea­mi­sed üle­san­ded on ka­su­tus­lu­ba­de ja -tea­tis­te, sa­mu­ti hoo­ne­te sea­dus­ta­mis­te taot­lus­te lä­bi­vaa­ta­mi­ne, ehi­tus­p­ro­jek­ti­de üle­vaa­ta­mi­ne, ela­ni­ke kon­sul­tee­ri­mi­ne ehi­ta­mi­se­ga seo­tud kü­si­mus­tes: „Kont­rol­lin, et ehi­tis­te do­ku­men­did olek­sid kor­ras. Prae­gu taot­le­tak­se pal­ju päi­ke­se­pa­nee­li­de ehi­tus- ja ka­su­tus­lu­ba­sid, nen­de jaoks kü­sin pääs­tea­me­tilt tin­gi­mu­si ja Elekt­ri­le­vi nõu­so­le­kut. Ka­su­tus­loa väl­jas­ta­mi­seks on va­ja­lik veel pääs­tea­me­ti kont­roll, et kõik oleks tur­va­li­ne.“