Alates 9. veebruarist töötab Raasiku valla ehitusspetsialistina Marit Meinberg. Ta on pärit Tallinnast, lõpetanud Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi ning 1992. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ehitusinsenerina. Ülikooli lõpetamise järel läks ehituseelarvestajaks ASi Simare Ehitused. Pärast lastega kodus olemist töötas alates 2000. aastast 7 aastat patendiametis patendieksperdina, tegi leiutistele ekspertiisi. Seejärel on töötanud leiutajaid esindades patendivolinikuna Patendibüroos KÄOSAAR ja ka Pärn & Partners Patendibüroos. Raasiku valla ehitusspetsialistiks otsustas Marit Meinberg kandideerida, sest patendivoliniku tööd jäi väheks, ning tal on ehitusalane haridus. „Kuigi siinsel ehitusspetsialistil on põhiliselt vaja juristiteadmisi, aga olen pisut ka juurat õppinud,“ sõnas ta. Valla ehitusspetsialisti peamised ülesanded on kasutuslubade ja -teatiste, samuti hoonete seadustamiste taotluste läbivaatamine, ehitusprojektide ülevaatamine, elanike konsulteerimine ehitamisega seotud küsimustes: „Kontrollin, et ehitiste dokumendid oleksid korras. Praegu taotletakse palju päikesepaneelide ehitus- ja kasutuslubasid, nende jaoks küsin päästeametilt tingimusi ja Elektrilevi nõusolekut. Kasutusloa väljastamiseks on vajalik veel päästeameti kontroll, et kõik oleks turvaline.“