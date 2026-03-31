Kuusalu valla ehitusõiguse spetsialist-juristi ametis töötab alates 23. märtsist Ahti Randmere, kes aastatel 2020-2022 oli Kuusalu valla jurist-järelevalveametnik. Seejärel töötas ta Rakvere valla jurist-hankespetsialistina. Ahti Randmere ütles, et oli viimasest töökohast lahkunud ning nägi kuulutust, et Kuusalu vallavalitsus otsis ehitusõiguse spetsialist-juristi. Kui selgus, et kaks konkurssi sellesse ametisse töötaja leidmiseks olid kuulutatud nurjunuks, otsustas kandideerida ning oli ainus kandidaat. Ahti Randmere on õppinud sisekaitseakadeemias halduskorraldust ja Tartu Ülikoolis õigusteadust ning töötanud vallasekretärina Avanduse, Albu ja Vändra vallas, abivallasekretärina Põhja-Pärnumaa vallas. Ta tõdes, et juriidiline pool on Kuusalu valla uues ametis tuttav, aga ehitusvaldkonna tehnilist osa tuleb veel õppida – tema ülesanne on ka otsuste tegemine esmase ehitusõiguse ja projekteerimistingimuste andmiseks.