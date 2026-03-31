Kuu­sa­lu val­la ehi­tu­sõi­gu­se spet­sia­list-ju­ris­ti ame­tis töö­tab ala­tes 23. märt­sist Ah­ti Rand­me­re, kes aas­ta­tel 2020-2022 oli Kuu­sa­lu val­la ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­nik. See­jä­rel töö­tas ta Rak­ve­re val­la ju­rist-han­ke­­spet­sia­lis­ti­na. Ah­ti Rand­me­re üt­les, et oli vii­ma­sest töö­ko­hast lah­ku­nud ning nä­gi kuu­lu­tust, et Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sis ehi­tus­õi­gu­se spet­sia­list-ju­ris­ti. Kui sel­gus, et kaks kon­kurs­si sel­les­se ame­tis­se töö­ta­ja leid­mi­seks olid kuu­lu­ta­tud nur­ju­nuks, ot­sus­tas kan­di­dee­ri­da ning oli ai­nus kan­di­daat. Ah­ti Rand­me­re on õp­pi­nud si­se­kait­sea­ka­dee­mias hal­dus­kor­ral­dust ja Tar­tu Üli­koo­lis õi­gus­tea­dust ning töö­ta­nud val­la­sek­re­tä­ri­na Avan­du­se, Al­bu ja Vänd­ra val­las, abi­val­la­sek­re­tä­ri­na Põh­ja-Pär­nu­maa val­las. Ta tõ­des, et ju­rii­di­li­ne pool on Kuu­sa­lu val­la uues ame­tis tut­tav, aga ehi­tus­vald­kon­na teh­ni­list osa tu­leb veel õp­pi­da – te­ma üle­s­an­ne on ka ot­sus­te te­ge­mi­ne es­ma­se ehi­tu­sõi­gu­se ja pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te and­mi­seks.