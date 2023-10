Raasiku ja Anija valla noorte jalgpallitreenerid käisid Islandi kolleegidelt õppimas

Ida-Har­ju 9 noor­te jalg­pal­lit­ree­ne­rit olid 29. sep­temb­rist 8. ok­toob­ri­ni töö­var­jud Is­lan­di jalg­pal­lik­lu­bi Haf­narf­jö­rður noor­tet­ree­ne­ri­te juu­res.

„Kir­ju­ta­sin Eras­mus+ prog­ram­mi Ida-Har­ju noor­tet­ree­ne­ri­te õpi­rän­de pro­jek­ti, et meie klu­bi tree­ne­rid saak­sid käia mu­jal maail­mast ko­ge­mu­si oman­da­mas,“ üt­les Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi FC Jo­ker ju­ha­tu­se lii­ge Maar­ja Si­kut.

Ta li­sas, et tei­ne ees­märk oli suu­ren­da­da Ida-Har­ju jalg­pal­lik­lu­bi­de oma­va­he­list koos­tööd: „Ole­me kõik nii väi­ke­sed, et mi­da roh­kem koos­tööd tee­me, se­da pa­re­maid või­ma­lu­si saa­me oma noor­te­le pak­ku­da.“

Eras­mus+ toe­tas pro­jek­ti 18 700 eu­ro­ga. Is­lan­di­le sõit­sid Raa­si­ku, Ani­ja ja Ko­se val­last kok­ku 9 noor­te jalg­pal­lit­ree­ne­rit: Re­ne Lill, Mart­ti Pent, Mart­ti Si­kut, And­re Il­ves, Ren­no Soo­saar ja Nor­man Mat­tias Si­kut Raa­si­ku Jo­ke­rist, Kar­do Tal­vik Ani­ja JKst ning FC Ko­se tree­ne­rid San­der Möl­der ja Mar­tin Viik­laid.

Nor­man Mat­tias Si­ku­ti sõ­nul va­li­ti Is­land siht­ko­haks see­tõt­tu, et see on Ees­ti­ga sar­na­selt väi­ke riik, kuid sa­mas vä­ga tu­gev jalg­pal­li­maa: „Ar­ves­ta­des, et Is­lan­dil on vei­di üle 300 000 ela­ni­ku, võiks meie jalg­pal­lil ol­la veel roh­kem po­tent­siaa­li. Kui­das se­da ära ka­su­ta­da, saa­me­gi neilt õp­pi­da.“

Loe pikemalt 25. oktoobri Sõnumitoojast.