Politseiuudised

12. juulil alustati menetlust selles, et Anija vallas varastati sõiduautolt rattad. Kahju on 1000 eurot.

13. juulil kell 22.48 aitasid päästjad Anija vallas Aegviidu alevis Tominga teel vanainimest, kes oli voodist kukkunud ega saanud enam ise püsti. Päästjad tõstsid abivajaja voodisse tagasi.

13. juulil kell 19.09 helistati häirekeskusesse, et Anija vallas Aegviidu alevis Konna baari vastas põletatakse tünnis jäätmeid, nii et õu on haisu ja suitsu täis. Kohale sõitnud Aravete päästjad avastasid sündmuskohalt 200-liitrise tünni, kus põletati puitu ja prügi. Päästjad kustutasid tule ning tegid kohalviibinud inimestele selgitustööd. Päästeamet tuletab inimestele meelde, et lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit. Prügi põletamine on keelatud!

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

PÄÄSTEAMET