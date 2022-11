Kuu­sa­lu post­kon­to­ri vii­ma­ne töö­päev oli es­mas­päe­val, 31. ok­toob­ril. Silt võe­ti ma­ha nä­dal hil­jem, 7. no­vemb­ril.

Ala­tes 1. no­vemb­rist ei ole Kuu­sa­lu val­las enam töö­ta­vat pos­tia­su­tust, sest Kuu­sa­lu post­kon­tor on su­le­tud ja Val­kla pos­ti­punk su­le­ti kuu aega va­rem. Möö­du­nud nä­da­lal pa­ki­ti Kuu­sa­lu post­kon­to­ri ruu­mi­des as­ju ja mööb­lit, klien­te seal enam ei tee­nin­da­tud.

Es­mas­päe­val, 7. no­vemb­ril võt­tis ko­li­mis­fir­ma töö­mees post­kon­to­ri uk­se kõr­valt ma­ha Om­ni­va val­gus­rek­laa­mi. Post­kon­to­ris­se jää­nud kaup, muud ese­med ja möö­bel vii­di ära, uk­se võ­ti an­ti üle Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti­le Ma­dis Prak­si­le.

Ko­li­mist ja võt­me üleand­mist fil­mis Raul Val­gis­te Kuu­sa­lu Kroo­ni­kast, et te­ha post­kon­to­ri sul­ge­mi­sest vi­deo­lõik val­la käe­so­le­va aas­ta kroo­ni­ka­fil­mi.

Ko­hal oli ja kroo­ni­ka jaoks an­dis kom­men­taa­ri post­kon­to­ri ju­ha­ta­ja­na 3 aas­tat ja 8 kuud töö­ta­nud Ii­vi­ka Mäe­vä­li, kes nüüd on koon­da­tud. Ta üt­les, et vii­mas­tel nä­da­la­tel en­ne sul­ge­mist käi­di pal­ju mar­ke ja ümb­rik­ke ost­mas ning pak­ke saat­mas, ka vii­ma­sel töö­päe­val oli klien­te. Tal­le too­di lil­li, tä­na­ti ja väl­jen­da­ti kur­bust, et post­kon­tor lõ­pe­tab töö.

„Klien­did on ol­nud vä­ga to­re­dad ja sõb­ra­li­kud. On ol­nud na­tu­ke ras­ke, sest klien­did olid kur­vad, aga sa­mas on ini­me­sed po­si­tiiv­selt mee­les­ta­tud ja loo­da­vad, et ei jää ka edas­pi­di pos­ti­tee­nu­se­ta,“ sõ­nas ta.

Ii­vi­ka Mäe­vä­li li­sas, et mit­med tun­tud ini­me­sed, kes ela­vad või su­vi­ta­vad Kuu­sa­lu val­las, ee­lis­ta­sid Tal­lin­na üle­rah­vas­tatud post­kon­to­ri­te ase­mel sis­se as­tu­da Kuu­sa­lu post­kon­to­ris­se, kus jär­je­kor­rad olid lü­hi­ke­sed.

Es­mas­päe­va, 31. ok­toob­ri töö­päe­va lõ­pus lõi Ii­vi­ka Mäe­vä­li suit­su­pää­su­ke­se pil­di­ga ümb­ri­ku­le Kuusalu postkontori vii­ma­se pos­ti­temp­li. Aja­loo­li­se temp­li­ga ümb­ri­ku plaa­nib üle an­da Kol­ga muu­seu­mi­le.

