2016. aasta Rio olümpial osalenud Tanel Laanmäe kaalub võimalust naasta kergejõustikuareenile, et taas oda kaugele visata.

Ke­va­del Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­hiks va­li­tud Ta­nel Laan­mäe elas emot­sio­naal­selt kaa­sa epee­vehk­le­ja­te Kat­ri­na Le­hi­se, Ju­lia Bel­ja­je­va, Eri­ka Kir­pu ja Iri­na Emb­ric­hi kuld­me­da­li või­du­le 2020. aas­ta To­kyo olüm­pia­män­gu­del, mis Co­vid-19 pan­dee­mia tõt­tu lü­ka­ti tä­na­vu­ses­se su­ves­se.

„Olüm­pia on maail­ma kõi­ge täht­sam ja kõi­ge suu­re­mat tä­he­le­pa­nu päl­viv võist­lus, pal­jud noo­red sport­la­sed unis­ta­vad olüm­pia­le pää­se­mi­sest. Sin­na võist­le­ma saa­mi­ne on ju­ba suur töö­võit. Pa­ha­tih­ti ha­ka­tak­se ta­ga­si­hoid­lik­ke koh­ti saa­vaid või al­la või­me­te esi­ne­vaid sport­la­si tu­ris­ti­deks tem­bel­da­ma, aga liht­ne on huk­ka mõis­ta. Tip­pu jõud­mi­ne üks­kõik mis spor­dia­lal nõuab mee­le­tult pal­ju tööd ja ene­seoh­ver­da­mist. Kui suu­dad tõus­ta suur­de män­gu, siis on su töö iga­ti kor­da läi­nud ja kui püs­ti­tad olüm­pial isik­li­ku re­kor­di, võid et­teas­te­ga ra­hul ol­la,” rää­gib Ta­nel Laan­mäe.

As­ja­tund­li­ku hu­vi­ga vaa­tab ta mees­te oda­vi­set, osa­de olüm­pia­las­te­ga mõõ­tis või­meid viis aas­tat ta­ga­si Rio olüm­pial, kus sai kol­mest Ees­ti oda­vis­ka­jast pa­ri­ma, 18. ko­ha. Jää­nud isik­li­ku­le re­kor­di­le al­la roh­kem kui nel­ja ja poo­le meet­ri­ga, pol­nud Tanel Laanmäel ra­hu­lo­luks põh­just: „Kui et­teas­te ei õn­nes­tu, va­jab sport­la­ne mõist­mist kõi­gilt toe­ta­ja­telt ja lä­he­dal­seis­ja­telt. Kao­tust elab sport­la­ne hin­ges va­lu­salt lä­bi, pi­gem tu­leks soo­ri­tu­se nur­ju­mist võt­ta kui õp­pe­tun­di. Pje­des­taa­lil on ai­nult kolm koh­ta, kuid neid, kes ta­ha­vad sin­na tõus­ta, on vä­ga pal­ju. Olüm­pia­män­gu­del lõpp­võist­lu­se­le 12 pa­re­ma hul­ka ja fi­naa­li 8 pa­re­ma hul­ka jõud­mi­ne on suu­red saa­vu­tu­sed.”

2015. aas­tal või­tis Ta­nel Laan­mäe kuld­me­da­li uni­ver­siaa­dil Lõu­na-Ko­reas Gwang­jus. Järg­mi­sel su­vel püs­ti­tas isik­li­ku re­kor­di 85 meet­rit ja 4 sentimeetrit. Püüd­lu­sed nii 2017. aas­ta maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel Lon­do­nis kui ka 2018. aas­ta Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel Ber­lii­nis lõp­pe­sid kva­li­fi­kat­sioo­nis. Vae­va­sid sää­re­li­ha­se- ja kan­na­vi­gas­tus, pea­gi hak­kas kim­bu­ta­ma selg. Trau­mad ja ta­ga­si­löö­gid õõ­nes­ta­sid ene­se­kind­lust, toe­ta­jaid oli ras­kem lei­da, kui tu­le­mus­te­kõ­ve­ra nool al­la pöö­ras: „Kand­sin kuk­la ta­ga mõ­tet pür­gi­da ka To­kyo olüm­pia­le, aga ko­roo­na­pan­dee­mia aeg oli kee­ru­li­ne, püüd­sin va­nast ras­vast tree­ni­tust hoi­da. Toe­ta­jaid enam pol­nud, pi­din te­ge­ma ot­su­se min­na töö­le. Pe­re kõr­valt ei saa sport­la­ne ela­da mii­ni­mump­rog­ram­mi jär­gi, loo­tes pa­re­ma aja saa­bu­mi­se­le.”

To­kyo olüm­pial ei osa­le ain­sat­ki Ees­ti oda­vis­ka­jat. Ee­ma­le pi­di jää­ma ka me­da­li­soo­sik, 2019. aas­ta Do­ha maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li päl­vi­nud Mag­nus Kirt. Ta­nel Laan­mäe ea­kaas­la­ne, sa­mu­ti Tõr­vas spor­ti­mist alus­ta­nud Mag­nus Kirt vi­gas­tas MMil vis­ke­mo­men­dil õl­ga, pa­ra­ne­mi­ne võt­tis ae­ga ja olüm­pial võist­le­mi­seks va­ja­lik ta­se jäi tal eri põh­jus­tel saa­vu­ta­ma­ta.

