MTÜ Kolga Sport soovib korrastada Kolga tenniseväljakud

Kuusalu vallavolikogu otsustas anda amortiseerunud tenniseväljakud Kolga kooli juures kümneks aastaks MTÜ-le Kolga Sport tasuta kasutamiseks. Vallavanem Urmas Kirtsi selgitas istungil, et väljakud on seisnud kasutuseta, Kolga Sport soovib leida rahastust nende korrastamiseks, et seal saaks edaspidi mängida tennist ja muid pallimänge. Kasutuslepingusse märgitakse, et kooli õppekava ja laste treeningute jaoks saab korrastatud väljakuid kasutada tasuta, muudel juhtudel on MTÜ-l õigus võtta tasu. Volikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimees Kalmer Märtson lisas, komisjoni ettepanek on lisada lepingusse, et kui Kolga Sport leiab rahastuse, tuleb vallavalitsust sellest teavitada, et oleks teada, mis väljakutel tegema hakatakse. MTÜ Kolga Sport juht Ago Katvel ütles Sõnumitoojale, et väljakute korrastamiseks kulub umbes 60 000 eurot. Raha on kavas taotleda Leaderi programmist, taotlusvoor avatakse novembris.