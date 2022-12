Aegviidu elaniku Tiina Lõugase algatusel oli 12. novembril rahvamajas kohviõhtu, kus kõneldi peamiselt ajaloost ja infolehe Aegviidu Aeg väljaandmisest. Tiina Lõugase sõnul selgus oktoobris kogukonna elanike kohtumisel, et rahvas tahab regulaarselt kokku saada. „Otsustasime, et haarame härjal sarvist ja vähemalt üritame kokkusaamisi ellu kutsuda,“ ütles ta. Kohviõhtul oli paarkümmend osalejat. Aegviidu jaamahoone ja veetorni endine omanik Tõnis Raudla rääkis Aegviidu raudteejaama ajaloost. Tiina Lõugas ja Signe Juursalu, kes on loonud MTÜ Aegviidu Aeg, tutvustasid alevi infolehe väljaandmise plaane. Tänavu on kavas teha kaks numbrit. „Kuna meil raha ei ole, teeme käepäraste vahenditega nagu vanasti – trükime A4 formaadis paberile ja voldime ise kokku. Lehe väljaandmiseks järgmisel aastal oleme esitanud taotluse Anija vallavalitsusele,“ lausus Tiina Lõugas. Aegviidu elanike järgmine kokkusaamine on kavas uue aasta alguses. Plaanis on kõnelda ka kogukonna koostööst.