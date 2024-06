Lau­päe­val, 25. mail oli Tal­lin­nas Kad­rio­ru staa­dio­nil TV10 Olüm­pias­tar­ti va­ba­riik­li­ku eta­pi võist­lus. Tüd­ru­ku­te va­ne­ma va­nu­seast­me ar­ves­tu­ses saa­vu­tas ket­ta­hei­tes esi­ko­ha Kol­ga koo­li 7. klas­si õpi­la­ne Ma­ri Pa­ju. Te­ma või­du­tu­le­mus oli 34,92 meet­rit. Sel­les va­nu­seast­mes võis­tel­dak­se 0,6ki­log­ram­mi­se ket­ta­ga. Sa­mas va­nu­seast­mes olid kok­ku võist­le­mas 54 tüd­ru­kut.

Ma­ri Pa­ju tree­nib Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bis, te­ma ker­ge­jõus­ti­kut­ree­ner on Il­vard Ee­rik­soo.

„Ma­ri on vii­mas­tel aas­ta­tel kes­ken­du­nud hei­tea­la­de­le. Ta on ket­ta­hei­tes ja kuu­li­tõu­kes are­ne­nud jõud­sas­ti. Eel­mi­sel aas­tal saa­vu­tas ta Ees­ti noor­te meist­ri­võist­lus­tel kuu­li­tõu­kes pronks­me­da­li ja ket­ta­hei­tes hõ­be­me­da­li,“ kom­men­tee­ris tree­ner.

Ma­ri Pa­ju on käi­nud Kuu­sa­lu Spor­di­kes­ku­ses ker­ge­jõus­ti­ku­tree­nin­gu­tel ala­tes 9. eluaas­tast: „Tren­ni pa­ni mind kir­ja ema. Sõi­dan spor­di­kes­ku­ses­se Kol­gast, pea­le ker­ge­jõus­ti­ku käin veel võrk­pal­lit­ree­nin­gu­tel ja män­gin sulg­pal­li.“

Esi­ko­ha võit­mi­se­ga lõp­pe­nud võist­lu­se koh­ta ju­tus­tas ta, et ku­na võist­le­jaid oli sel­les va­nu­seast­mes 54, tu­li võist­lus­kor­da­de va­hel li­gi tund ae­ga oo­da­ta. Es­malt oli kõi­gil kolm kat­set jär­jest. Pa­ri­mad 8 pää­se­sid fi­naa­li, siis sai hei­ta veel kol­mel kor­ral. Või­du­tu­le­mus on Ma­ri Pa­ju re­kord võist­lus­telt, tree­nin­gu­tel on ta heit­nud kau­ge­ma­le.

TV10 Olüm­pias­tar­ti IV eta­pi võist­lus­tel Kad­rio­rus said Kuu­sa­lu kesk­koo­li sport­las­test tüd­ru­ku­te va­ne­mas va­nu­seast­mes Me­ri­bel Al­met ket­ta­hei­tes 27. ko­ha tu­le­mu­se­ga 21,55 meet­rit, Sand­ra Aun 600 meet­ri jook­sus 22. ko­ha tu­le­mu­se­ga 1.52,61 mi­nu­tit ja pal­li­vis­kes 52. ko­ha tu­le­mu­se­ga 32,20 m, Ger­da Ka­ro­lin Kriis oli 600 meetri jooksus 27. ko­hal tu­le­mu­se­ga 1.55,33.

Pois­te va­ne­mas va­nu­seast­mes sai Ka­rol Dan­juk 1000 meetri jooksus 15. ko­ha aja­ga 3.15,81, ket­ta­hei­tes 0,75 ki­log­ram­mi­se ket­ta­ga 13. ko­ha tu­le­mu­se­ga 32,32 ja pal­li­vis­kes 14. ko­ha tu­le­mu­se­ga 56,26. Jarl Aron Hol­mar saa­vu­tas ket­ta­hei­tes 8. ko­ha tu­le­mu­se­ga 35,76. Ri­ko Mar­ten Ra­da oli pal­li­vis­kes 12. ko­hal tu­le­mu­se­ga 56,52.

Noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te va­nu­seast­mes oli Kuu­sa­lu kesk­koo­li sport­las­test 600 meet­ri jook­sus 53. ko­hal Elea­nor Pa­ju­mäe aja­ga 2.14,62. Pal­li­vis­kes sai Ma­til­de Ade­le Va­tu­nen 35. ko­ha tu­le­mu­se­ga 29,59.

Noo­re­ma­te pois­te va­nu­se­ast­mes saa­vu­tas Thor Piis­pea 1000 meet­ri jook­sus 17. ko­ha aja­ga 3.32,72. Ket­ta­hei­tes sai En­ri­ko Vald­na 35. ko­ha tu­le­mu­se­ga 18,98 ja pal­li­vis­kes 17. ko­ha tu­le­mu­se­ga 45,12.