Lumesadu segas prügivedu Kuusalu vallas

Möödunud nädalal jätsid prügiautod Kuusalu vallas Valgejõe-Vanaküla piirkonnas, ka Kolgakülas ja ka mujal külades jäätmekonteinerid tühjendamata, kuna teed oli lumest puhtaks lükkamata. Valla teede- ja majandusspetsialist Madis Praks ütles, et lükkamata olid kõrvalised riigiteed, prügiautod ei pääsenud küladesse ning ASi Eesti Keskkonnateenused esindajaga lepiti kokku, et ettevõte suhtleb klientidega ja tühjendab prügikonteinerid edaspidi. Eesti Keskkonnateenused ASi Põhja regiooni juht Martin Hallik selgitas Sõnumitoojale, et 11.-15. jaanuarini tuli Kuu-salu vallas tühjendada kokku 616 konteinerit, millest 74 jäi tähtajaliselt tühjendamata valdavalt raskete teeolude tõttu: „Rääkisin sellest 12. jaanuaril Kuusalu vallavanema ja teeolude eest vastutava spetsialistiga. Ühte hoovi oli siis prügiauto juba lumme kinni jäänud. Paljud teed olid läbimatud või ei olnud lumevaiba alt teed näha. 12. jaanuaril oleks graafiku järgi pidanud Kuusalu valda teenindama üks olmeprügiekipaaž, päeva jooksul suunasime sinna 5 ekipaaži, sest töö tempo oli teeoludest tingituna aeglane.“ Ta teatas, et nüüdseks on konteinerid tühjendatud, 9 kliendiga on kokku lepitud uus aeg.