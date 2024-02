Libedusetõrje vallateedel ja tänavatel

Möödunud nädala heitlik ilm muutis teed väga libedaks, kõikuv õhutemperatuur sulatas või külmetas maapinda. Facebooki-võrgustikes jagati videot, kuidas prügiauto vajus Kuusalus kortermaja ees teelt, kommentaarides pahandati teede ja kõnniteede libeduse pärast. Kuusalu valla haldusspetsialist Kair Tammel ütles, et korrusmajade juurde kuuluvatel teedel tuleb libedusetõrjet teha korteriühistul või haldusettevõttel. Vallavalitsus tellis Veleston OÜ-lt liivatamisauto liiva puistama vallateedele, eelistatult neile, kus sõidavad koolibussid. Kuusalu Veod OÜ-lt telliti vallateede greideriga karestamist ja väiksema masinaga graanulite laotamist enim kasutatavatele kergliiklusteedele ja lasteaia jalgteele Kuusalu ja Kiius. Täideti eelmisel aastal bussipeatustesse paigaldatud 10 graanulikasti ja pandi veel 10 kasti libedusetõrje killustikuga lasteaedade ja koolide juurde, ka Kolga muuseumi ette, kohalikel inimestel palutakse sealt vajadusel ise killustikku libedale teele visata. Anija vallas teevad libedusetõrjet lumelükkajad vastavalt kokkuleppele vallavalitsusega. Maa- ja teespetsialist Mait Paasiku sõnul on graniitkillustikku pandud tiheasustuses, Kehras ja Aegviidus nii kõnniteedele kui vallale kuuluvatele libedatele sõiduteelõikudele, samuti ohtlikele teelõikudele külades. Kehras on sõiduteedele puistatud ka veidi soola. Ka Raasiku vallas tõrjuvad libedust hankega valitud teede talihoolde tegijad. Valla teede- ja taristuspetsialisti Arvo Täksi sõnul on kergliiklusteedele pandud graniitkillustikku, sõiduteedel nii asulates kui külades on libedust tõrjutud peamiselt jääkammiga.