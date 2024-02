Mul­lu 30. no­vemb­ril saa­tis Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor Tal­lin­na lin­na­va­lit­su­se­le ning Raa­si­ku, Ta­pa, Ko­se ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le kir­ja, mil­les an­dis tea­da, et Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas lõ­pe­ta­da ala­tes 1. jaa­nua­rist 2024 õppekohatasu rahastamise Anija valla lastel, kes käivad teiste omavalitsuste huvikoolides. Val­la­va­nem põh­jen­das, et seo­ses va­ja­du­se­ga kok­ku hoi­da ot­sus­ta­ti lõ­pe­ta­da te­ge­vu­sed, mis ei ole nei­le sea­dus­te­ga pan­dud ko­hus­tu­sed. Teis­te oma­va­lit­sus­te hu­vi­rin­gi­des käi­va­te las­te õp­pe­ko­ha eest ta­su­mi­ne se­da ei ole ja ot­sus­ta­ti nen­de eest maks­mi­ne lõ­pe­ta­da. Vallavanem teatas viiele omavalitsusele, et Anija vallavalitsus ei esita neile enam arveid Anija valla huvikoolis käivate laste eest ning tegi ka neile ettepaneku mit­te esi­ta­da ar­veid en­da hu­vi­koo­li­des käi­va­te Ani­ja val­la las­te eest.

Ani­ja val­last õp­pis siis teis­te oma­va­lit­sus­te hu­vi­koo­li­des paar­küm­mend last: Raa­si­ku val­la hu­via­la­kes­ku­ses Pää­su­lind 7, Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­lis 5, li­saks Ko­se, Ta­pa ja Tal­lin­na hu­vi­koo­li­des. Keh­ra kuns­ti­de­koo­lis õp­pis 7 õpi­last teis­test oma­va­lit­sus­test – 5 Tal­lin­nast, 1 Raa­si­ku ja 1 Rae val­last.

Raasiku ja Kuusalu vallaga on Anija vallavalitsus ar­vel­da­nud le­pin­gu­ta, suu­sõ­na­li­sel kok­ku­lep­pel. Õp­pe­aas­ta al­gu­ses on saa­de­tud naabervaldadele in­fo ha­ri­du­s­asu­tus­tes aas­taks keh­tes­ta­tud ko­ha­mak­su­mus­te koh­ta.

Ain­sa­na vas­tas kir­ja­le Raa­si­ku val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ei ol­nud Ani­ja val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­ku­ga nõus, sest see tä­hen­dab Raa­si­ku val­la­le se­ni­sest hoo­pis suu­re­maid ku­lu­sid.

Ka­he val­la mi­tu nä­da­lat kest­nud vaid­lu­se ajal re­gist­ree­ris Ani­ja val­la üks lapsevanem Raasiku valla kodanikeks end ja oma kolm last, kes õpivad Aruküla huvialakeskuses. Ani­ja val­las ela­va 4 õpi­la­se va­ne­mad said jaa­nua­ris esial­gu ar­ve, mil­le jär­gi tul­nuks neil li­saks õp­pe­mak­su­le ta­su­da ka ko­ha­ta­su, mi­da se­ni on maks­tud Ani­ja val­laee­lar­vest. Hil­jem ar­ved tü­his­ta­ti, Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas Ani­ja val­la õpi­las­tel lu­ba­da õp­peaas­ta lõ­pu­ni Pää­su­lin­nus õp­pi­da se­nis­tel tin­gi­mus­tel. Sa­mal sei­su­ko­hal on Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Arutatakse ja analüüsitakse, püütakse leida lahendus, aga loodetakse, et Anija vallavalitsus mõtleb ümber, öeldi Kuusalu vallamajast.

Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind pil­lie­ria­la põ­hiõp­pe ko­ha­ta­su 2024. aas­tal on 544,19 eu­rot kuus ehk 4897,73 eu­rot aas­tas, Kuu­sa­lu kuns­ti­de­koo­li ko­ha­ta­su 255,90 eu­rot kuus ehk 3070,78 eu­rot aas­tas.