MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus avas kol­man­dat kor­da su­ve­hooa­jaks uk­sed. Selt­si ju­ha­tu­se liik­me Ants Viir­maa sõ­nul ot­sus­ta­sid ühi­su­se liik­med ap­ril­li kes­kel toi­mu­nud üld­koo­so­le­kul jät­ka­ta hooa­ja­li­se poe­pi­da­mi­se­ga, et ko­gu poe­hoo­ne väl­ja ehi­ta­da ja ümb­rus ku­jun­da­da kõi­gi­le ka­su­ta­mi­seks. Et tal­ve­hoo­ajal su­le­tu­na pü­si­nud kaup­lus töö­le pan­na, teh­ti ap­ril­li vii­mas­te nä­da­la­va­he­tus­te tal­gu­tel kor­da poe õuea­la ja si­se­ruu­mid. Taas on poes tööl ko­ha­li­kud noo­red. Lä­hia­jal on ühi­su­sel ka­vas alus­ta­da kaup­lu­se­hoo­ne et­te ter­ras­si ehi­ta­mi­se­ga, ka ta­he­tak­se uuen­da­da la­va ning re­mon­ti­da lao­hoo­net. Tä­na­vu su­vel on igas kuus ka­van­da­tud Lee­si poe ta­ga­hoo­vi suu­rem kont­sert – 25. juu­nil Ku­ker­pil­lid, 30. juu­lil Ned­sa­ja kü­la bänd ja 13. au­gus­til Karl-Erik Tau­kar ning 8. juu­lil tu­leb Va­na Bas­ki­ni teat­ri eten­dus „Met­sas ei kuu­le su kar­ju­mist kee­gi“. Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­su­se 75 lii­get on Ju­min­da pool­saa­re kü­la­dest.