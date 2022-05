Möö­du­nud nä­da­lal käi­sid Ani­ja val­la­ma­jas Om­ni­va pos­tia­su­tus­te Tal­lin­na-Har­ju piir­kon­na juht Jaa­ni­ka Kööp, jao­tus­kes­ku­se piir­kon­na­juht Ott Nauts ning kul­ler­ka­na­li ja pos­tia­su­tus­te juht Reet Pa­jus. Val­la­va­nem Rii­vo Noor rää­kis, et pos­ti­fir­ma esin­da­ja­te­ga soo­vi­ti kõ­nel­da või­ma­lu­sest saa­da Aeg­vii­tu Om­ni­va pa­kiau­to­maat, aga kõ­nel­di ka teis­tel tee­ma­del. Aeg­vii­dus on DPD pa­kiau­to­maat, ko­ha­li­kud ela­ni­kud soo­vik­sid ka Om­ni­va või Itel­la pa­kiau­to­maa­te, ku­na pal­jud in­ter­ne­ti­poed ei saada os­te­tud kau­pa DPD kau­du, sa­mu­ti on üks pa­kiau­to­maat Aeg­vii­du kas­va­vat ela­nik­kon­da ar­ves­ta­des vä­he. Om­ni­va esin­da­jad lu­ba­sid, et Aeg­vii­du saab nen­de et­te­võt­te pa­kiau­to­maa­di lä­hi­kuu­del. Rii­vo Noo­re sõ­nul sel­gus koh­tu­mi­sel veel, et Om­ni­val on soov ha­ka­ta tä­na­vu sul­ge­ma pos­ti­punk­te, sest ei ta­su end ära. Ani­ja val­las on kaup­lus­tes asu­vad pos­ti­punk­tid Aeg­vii­dus, Ala­ve­res ja Sood­las: „Meie soov on, et tee­nu­sed ei kaoks, see­tõt­tu ta­ha­me pa­kiau­to­maa­ti ka Ala­ver­re. Om­ni­va esin­da­jad üt­le­sid, et see on või­ma­lik, kui­gi prae­gu neil au­to­maa­te ei ole ning nen­de pai­gal­da­mi­se jär­je­kord selgub ka­su­tus­ti­he­du­se prog­noo­se ar­ves­ta­des. Loo­de­ta­vas­ti saab Ala­ve­re pa­kiau­to­maa­di aas­ta tei­ses poo­les.“ Pos­ti­tee­nus­te kät­te­saa­da­vu­se säi­li­mi­seks pa­kub Om­ni­va või­ma­lust kut­su­da kir­ja­kand­ja ko­ju. See on ta­su­ta, kui lä­him post­kon­tor on kau­ge­mal kui 5 ki­lo­meet­rit. Kir­ja­kand­ja­le saab an­da saat­mi­seks kir­jad ja pa­kid, te­ma kau­du saab pa­ki ko­ju tel­li­da, ta­su­da ar­veid, tel­li­da aja­leh­ti-aja­kir­ju, os­ta post­mar­ke ja ümb­rik­ke.