26. ap­ril­lil pee­ti Ees­ti nais­te kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te ot­sus­ta­vad koh­tu­mi­sed. Fi­naa­lis läk­sid vas­ta­mi­si Re­val-Sport/Mel­la ja HC Ta­ba­sa­lu/Au­den­tes ning Aru­kü­la spor­di­hoo­nes võit­le­sid pronk­si pä­rast HC Keh­ra ja Aru­kü­la/Mist­ra.

Ees­ti meist­riks kroo­ni­ti Re­val-Sport/Mel­la, tei­se ko­ha saa­vu­tas HC Ta­ba­sa­lu/Au­den­tes ning pronks­me­da­lid ri­pu­ta­ti kae­la HC Keh­ra nais­kon­na­le.

Pronk­si­koh­tu­mis­te­le eel­ne­nud män­gu­des sel hooa­jal ei ol­nud Keh­ra Aru­kü­lat alis­ta­nud, kuid pronk­si­män­gu alus­ta­ti ko­du­saa­lis nel­ja­vä­ra­va­li­se või­du­ga ning Aru­kü­las tei­se mat­ši al­gu­ses jät­kus pin­ge­li­ne la­hing. Ko­gu esi­me­ne poo­laeg ede­ne­ti kor­da­möö­da skoo­ri­des. Män­gu küll või­tis Aru­kü­la 1 vä­ra­va­ga, kuid ka­he män­gu kok­ku­võt­tes jäi tu­le­mu­se­ga 42:39 HC Keh­ra nais­kon­na pea­le.

Män­gu re­sul­ta­tiiv­sei­mad olid Aru­kü­la poo­lelt Ca­ro­ly Aru­vel viie ja Keh­ral Ca­ro­la Ots­pe­re nel­ja ta­ba­mu­se­ga. „Na­gu sei­sust nä­ha võib, ei toi­mi­nud rün­na­ku pool nii na­gu taht­si­me, kuid sa­mas suut­si­me kait­ses pii­sa­valt te­ha, et esi­me­ses koh­tu­mi­ses saa­vu­ta­tud edu hoi­da. Eks nais­tel oli ker­ge vä­si­mus sees, kuid se­da pa­rem meel on pronks­me­da­lid kae­las ta­ga­si Keh­ras­se min­na,” üt­les meist­ri­lii­ga All-Star koos­sei­su va­li­tud HC Keh­ra män­gu­juht Me­ri­li Hein­la, kes oli meist­ri­lii­ga üks re­sul­ta­tiiv­seim män­gi­ja 43 vä­ra­va­ga. Li­saks va­li­ti veel All-Stars koos­sei­su Keh­ra joo­ne­män­gi­ja Hee­te Kuusk­la.

Sel hooa­jal osa­lesid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel ne­li nais­kon­da, HC Keh­ra nais­kon­na tree­ne­ri Ind­rek Lill­soo sõ­nul ei ol­nud hooa­ja al­gu­ses kind­lat fa­vo­rii­ti, ke­da või­nuks jul­gelt pak­ku­da meist­riks. „Keh­ra nais­kon­na män­gud ei su­ju­nud hoo­aja al­gu­ses häs­ti ja sellel oli mit­meid eri­ne­vaid põh­ju­si. Õn­neks mi­da aeg eda­si, se­da pa­re­maks läks ka meie män­gu­pilt ning hooaeg po­si­tiiv­se­te emot­sioo­ni­de­ga lõ­pe­ta­da on mui­du­gi hea,” rää­kis Ind­rek Lill­soo li­sa­des, et järgmisel hooajal tuleb kindlasti muudatusi, aga ena­mik tüd­ru­ku­test soo­vi­vad jät­ka­ta ning areng peab jät­ku­ma.

HC Keh­ra nais­kon­na koos­sei­sus män­gi­sid Ka­ri­na Me­re, Li­li-Mar­leen Püi, Ali­sa Gra­bars­ka­ja, Ka­ro­li­ne Vi­jard, Me­ri­li Hein­la, Ve­ro­ni­ka Fo­mi­na, Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko, Ka­ri­na Adis­so­va, Ma­ri­li Al­le, No­ra Rand­mäe, Kris­tin Ta­sa­ne, Ali­na Kru­tit­šen­ko, Ca­ro­la Ots­pe­re, Ka­ta­ri­na Üb­ner, Ali­na Bai, An­ge­li­ca Pal­mi, Stel­la Je­pi­selg, Li­li Mar­leen Va­der, Ka­ro­la Li­set­te Ep­ner, Hee­te Kuusk­la, Vla­da No­vi­ko­va ja Ka­ri­na Kuul. Tree­ne­rid on Too­mas Hein­la, Ind­rek Lill­soo.

Aru­kü­la/Mist­ra nais­kon­da kuu­lu­sid Lin­da Ves­ki, Kim-Ly Hoang, Alek­sand­ra-Jen­ni­fer Med­ni­ko­va, Ja­ne­li Laa­sik, Me­ri­li Sa­mu­li, Ane­te Va­re, Ca­ro­ly Aru­vel, An­na­bel Aa­vik, Anas­ta­si­ja Pav­lo­va, Ma­rie-He­len Vil­berg, Elii­sa­bet Põld­ver, Kar­men Vaik­saar, Maar­ja Trei­man, In­na Ba­ra­no­va, An­ni­ka Ka­ri, Sand­ra Par­ve, Ka­ro­lii­na Elii­se Tam­ma­ru, Ker­tu Sas­siad ja Ave­li Aa­vik. Tree­ne­rid on Taa­vi Ti­bar, And­rus Ro­gen­baum, esin­da­ja Avo Möls.