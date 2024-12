Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­la ühi­ne Lea­der-te­ge­vusg­rupp Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da (IHKK) ja­gas Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di (ESF) sot­siaal­se kaa­sa­tu­se meet­mest 10 pro­jek­ti­le kok­ku 44 806,80 eu­rot. Meet­me maht oli 90 435 eu­rot. Ani­ja val­la 4 pro­jek­ti said kok­ku 21 088,80 eu­rot, Raa­si­ku val­la 1 pro­jekt 1260 eu­rot ning Ko­se val­la 5 pro­jek­ti kok­ku 22 458 eu­rot.

ES­Fi meet­me siht­rühm on eri­­va­ja­du­se­ga ini­me­sed ala­tes va­nu­sest 16 ning va­ne­maea­li­sed ala­tes 55. eluaas­tast. Ees­märk on pa­ran­da­da nei­le pi­kaa­ja­li­se tee­nu­se kät­te­saa­da­vust ja kva­li­tee­ti ning lee­ven­da­da hool­dus­koor­must, sa­mu­ti ta­ga­da siht­rüh­ma­de­le inim­vää­ri­kus ja suu­ren­da­da sot­siaal­set kaa­sa­tust. Toe­tust või­vad taot­le­da MTÜd, sih­ta­su­tu­sed, oma­va­lit­su­sed ja nen­de al­la­su­tu­sed ning et­te­võt­ted. Ühe­le pro­jek­ti­le võib taot­le­da 1000 ku­ni 6029 eu­rot. Toe­tu­se määr on 100 prot­sen­ti pro­jek­ti ee­lar­vest, toe­tus maks­tak­se väl­ja ta­gant­jä­re­le.

Meet­me esi­me­ne taot­lus­voor oli ava­tud 7. ku­ni 21. ok­toob­ri­ni. Taot­lu­sed tu­li esi­ta­da Spo­ku kesk­kon­na kau­du. Pro­jek­ti­de hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Kai­di Mürk ja Sig­ne Si­rel Ko­se val­last, An­ni­ka Kle­mets Aeg­vii­du MTÜst Aja­leid­ja ning Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se hool­dus­koor­di­naa­tor Maa­ri­ka Grau. Hin­da­mis­tu­le­mu­sed kin­ni­tas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja ju­ha­tus.

IHKK pro­jek­ti­nõus­ta­ja-kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list An­ne-Mai He­le­mäe üt­les, et kõik 11 esi­ta­tud pro­jek­ti olid vä­ga tä­nu­väär­sed.

„Ena­mik pro­jek­te on mõel­dud pen­sio­nä­ri­de­le. Eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le suu­na­tud oli vä­he, täp­se­malt kaks pro­jek­ti,“ sõ­nas ta.

Ta li­sas: „Ko­du­sed pen­sio­nä­rid ta­ha­vad käia väl­jas, aga tih­ti­pea­le puu­dub neil en­dal trans­port, kee­gi peab neid sõi­du­ta­ma, mõ­ni­kord ka ko­dust väl­ja mee­li­ta­ma. Kuid liht­salt lõ­bu­rei­se me ei ra­has­ta, väl­ja­sõi­du­ga peab kaas­ne­ma mi­da­gi ha­ri­vat, näi­teks mõ­ni koo­li­tus.“

Ta kii­tis, et mi­tu pro­jek­ti on suu­na­tud sel­le­le, kui­das ea­kaid eri krii­si­deks et­te val­mis­ta­da ja ai­da­ta neil krii­si­de­ga seo­tud hir­me maan­da­da.

Esi­ta­tud üks pro­jekt jäi ra­has­tu­se­ta. An­ne-Mai He­le­mäe mär­kis, et te­gu oli suu­re­pä­ra­se idee ja vä­ga va­ja­li­ku pro­jek­ti­ga, kuid oli teh­ni­li­selt nõrk: „Vä­ga loo­da­me, et esi­ta­ja mõt­leb eel­ar­ve pa­re­mi­ni lä­bi, pa­ran­dab oma pro­jek­ti ning esi­tab sel­le edas­pi­di uues­ti.“

Ani­ja val­last saab Keh­ra sot­siaal­kes­kus pro­jek­ti­le „Mä­lu­häi­re­te en­ne­ta­mi­ne lä­bi selts­kond­li­ku suht­le­mi­se“ 3088,80 eu­rot. Pro­jek­ti raa­mes on ka­vas Ala­ve­res, Aeg­vii­dus ja Keh­ras 9 kuu väl­tel kor­ral­da­da see­nior­tant­su- ja mä­lut­ree­nin­guid.

Ida-Har­ju­maa In­vaü­hing saab toe­tust ka­he­le pro­jek­ti­le. Ani­ja val­la va­ne­maea­lis­te ja eri­va­ja­dus­te­ga ela­ni­ke inim­vää­ri­ku­se ta­ga­mi­seks ja sot­siaal­se kaa­sa­tu­se suu­ren­da­mi­seks mõel­dud pro­jek­ti toe­ta­tak­se 6000 eu­ro­ga. Ka­vas on 5päe­va­ne väl­ja­sõit Pär­nus­se koos koo­li­tus­te­ga ter­vis­li­kust toi­tu­mi­sest, toi­me­tu­le­kust va­na­ne­mi­se­ga kaas­ne­va­te muu­tus­te­ga, es­maa­bist ning toi­me­tu­le­kust lä­he­da­se kao­tu­se­ga ja hin­ge­hoiust.

In­vaü­hin­gu tei­ne pro­jekt on Ani­ja val­la va­ne­maea­lis­te ja eri­va­ja­dus­te­ga ela­ni­ke krii­sio­lu­kor­da­des toi­me­tu­le­ku pa­ran­da­mi­ne, ka se­da toe­ta­tak­se 6000 eu­ro­ga. Pro­jek­ti raa­mes on krii­si­koo­li­tus ja 3päe­va­ne väl­ja­sõit koos Pa­la­mu­se muu­seu­mi ja Alats­ki­vi los­si kü­las­tu­se­ga.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam pro­jek­ti „Muu­seu­mist muu­seu­mis­se“ toe­ta­tak­se sa­mu­ti 6000 eu­ro­ga. Ka­vas on ea­ka­te­le kaks väl­ja­sõi­tu muu­seu­mi­tes­se koos gii­di­tuu­ri­de­ga. Üks sõit on Pai­des­se Aja­kes­ku­ses­se Wit­tens­tein, tei­ne Rak­ve­re lin­nu­ses­se.

Raa­si­ku val­last saab MTÜ Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hing pro­jek­ti­le „Vaim­se ter­vi­se hoid­mi­ne ja toe­ta­mi­ne krii­sio­lu­kor­ras“ 1260 eu­rot. Sel­le eest on ka­vas krii­si ja vaim­se ter­vi­se tee­ma­li­sed koo­li­tu­sed ea­ka­te­le.

„ES­Fi meet­me esi­me­sest taot­lus­voo­rust ja­ga­si­me ära pool meet­me ma­hust. Loo­da­me, et tä­na­vu­sed pro­jek­tid an­na­vad ins­pi­rat­sioo­ni ka teis­te­le. Ko­se val­last esi­ta­ti näi­teks üks pro­jekt de­ment­se­te ini­mes­te pe­re­de toe­ta­mi­seks, tei­ne hool­de­ko­du ja ko­gu­kon­na ühi­sü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks, et tõr­ju­da nii ea­ka­te kui lä­he­das­te hir­mu hool­de­ko­du­de ees. Ko­se val­la­va­lit­sus kor­ral­dab pro­jek­ti toel ea­ka­te­le mo­ti­vat­sioo­ni­päe­va,“ rää­kis An­ne-Mai He­le­mäe.

ES­Fi meet­me järg­mi­se taot­lus­voo­ru avab Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da ke­va­del, mee­de on ava­tud 7.-21. ap­ril­li­ni. Meet­me maht on 66 319 eu­rot.