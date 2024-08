Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter osa­les Li­hu­las 26.-28. juu­li­ni toi­mu­nud kü­la­teat­ri­te fes­ti­va­lil ka­he la­vas­tu­se­ga – ven­da­de Presn­ja­ko­vi­de „Ohv­rit män­gi­des“, mil­le la­vas­tas Enn Kirs­man, ja Mart Ki­vas­ti­ku „No­kia 3310“, mil­le la­vas­ta­ja on Ter­je Va­rul. La­vas­tus „Ohv­rit män­gi­des“ päl­vis fes­ti­va­li lau­reaa­di tiit­li, „No­kia 3310“ la­vas­tu­sest said näit­le­jap­ree­mia Ter­je Mul­ter tüt­re rol­li ja Leo Ki­vi­berg pe­rei­sa Jür­ka rol­li eest. Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri imp­res­saa­rio Enn Kirs­man rää­kis, žürii oli imes­tu­nud, et te­gu on te­ma esi­me­se la­vas­tu­se­ga: „Öel­di ka, et me tru­pi­le ei saa üh­te­gi näit­le­ja­pree­miat an­da, teeks teis­te­le tru­pi­liik­me­te­le lii­ga, sest män­gi­tak­se üht­selt.“ La­vas­tu­ses män­gi­vad Kau­po Rüüt­sa­lu, Kau­po Par­ve, Joo­nas Pürg, Ka­lev Pal­lon, Ene Vald­mann, In­ge Luk­me, Tiia Kumm, Kris­tii­na Rai­vi Vi­le­pa­ju, Mart Re­ba­ne, Ur­mas Pao­mees ja Enn Kirs­man. „No­kia 3310“ la­vas­ta­ja Ter­je Va­rul: „Fes­ti­va­li pub­lik elas meie tü­ki­le mee­le­tult häs­ti kaa­sa, saa­lis ol­nud noo­red naer­sid ka neis koh­ta­des, kus va­rem po­le naer­dud.“