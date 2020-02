Kuusalurahva Teater mängib „Põrgupõhja uut Vanapaganat“

La­vas­ta­ja TÕ­NU TAMM kir­ju­tas Kuu­sa­lu tru­pi jaoks Tamm­saa­re ro­maa­ni­le uue dra­ma­ti­see­rin­gu.

Ees­ti Va­ba­rii­gi aastapäeva ee­lõh­tul, pü­ha­päe­val, 23. veeb­rua­ril esie­ten­dus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri se­ni pi­kem ja näit­le­ja­te suu­ri­ma koos­sei­su­ga la­va­tükk – An­ton Han­sen Tamm­saa­re „Põr­gu­põh­ja uus Va­na­pa­gan“. Näit­le­jaid on 14. La­vas­tus on kol­me vaa­tu­se ja ka­he va­hea­ja­ga, kes­tab koos va­heae­ga­de­ga 3 tun­di ja 45 mi­nu­tit. Eri­li­seks teeb la­vas­tu­se ka ise­moo­di sea­tud män­gua­la, kus li­saks la­va­le käib te­ge­vus saa­li kes­ko­sas la­vast ta­ga­sei­na­ni. Ehi­ta­tud on kaks plat­vor­mi, pub­li­ku­le on too­lid ka­hel pool. Is­te­koh­ti on Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas see­tõt­tu või­ma­lik pan­na 70 ning esi­eten­du­se­le said isteko­had kii­res­ti bro­nee­ri­tud.

Jür­kat män­gib Kau­po Rüüt­sa­lu, Ka­val-Ant­su Kau­po Par­ve, Juu­lat In­ge Aun ja Li­set­tet Tiia Kumm. Amet­ni­ku ja ka naab­ri­nai­se rol­lis on Ene Vald­mann, poeg Kus­ta on And­reas Mo­ža­jev, tüt­red Maia ja Rii­na Kat­riin Rüüt­sa­lu, Peet­rus on Mart Al­mers. Velsk­ri rol­li teeb Ter­je Mul­ter, ki­ri­kuõ­pe­ta­jat män­gib Enn Kirs­man, naab­rit Ka­lev Pal­lon, Mal­le Kris­tii­na-Rai­vi Vi­le­pa­ju ning kü­laei­ta­sid ja sur­nu­mat­jaid El­vi Rein­vald, Hel­le Soots, Ter­je Mul­ter ja Kris­tii­na-Rai­vi Vi­le­pa­ju.

La­vas­ta­ja Tõ­nu Tamm üt­les, et Tamm­saa­ret soo­vi­sid män­gi­da tru­pi näit­le­jad. Proo­ve on teh­tud li­gi kaks aas­tat.

